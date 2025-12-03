Kering busca nuevas palancas en el mercado asiático: inversión en la china Borland

Modaes

Kering Ventures, el brazo inversor del Grupo Kering, ha adquirido una participación minoritaria de la empresa de joyería china Borland, a través de una ronda de financiación en la que también han participado otras empresas como la tecnológica Xiaomi. Borland ha recaudado más de 100 millones de yuanes (12 millones de euros).

En los últimos años, el oro se ha convertido en la categoría de joyería que ha registrado un mayor crecimiento en China, siendo los compradores más jóvenes quienes adquieren las piezas para expresar su identidad e individualidad.

Este cambio de paradigma, conocido como efecto Laopu, ha transformado el panorama del lujo en el mercado asiático, que ha posicionado a China como el mayor consumidor mundial de oro físico. La marca Laopu, fundada en 2009 y dedicada a la fabricación de oro de 24 quilates, registró unos ingresos superiores a los 12.000 millones de yuanes (1.461 millones de euros) en el primer trimestre de 2025. La compañía, que cotiza en la Bolsa de Hong Kong desde mediados de 2024, anotó un aumento de 23 veces su valor original en sus acciones durante los primeros seis meses del ejercicio actual.

Borland dispone actualmente de tres tiendas en China, incluyendo dos locales en los centros comerciales de lujo de Hangzhou y Shenzhen, y cuenta con un abanico de precios de hasta 14.000 euros por una pulsera.

Fundada en 1988, la compañía se especializa en técnicas artesanales de orfebrería china, como la filigrana y la artesanía de estilo antiguo, una categoría que ha conseguido popularizarse entre los jóvenes consumidores chinos. Borland está gestionada por el Instituto de Investigación del Oro Hangzhou Baolan, cuyo fundador posee una participación mayoritaria.

La inversión del grupo francés de lujo llega tras el lanzamiento de Kering Craft, en una clara apuesta por encontrar palancas de crecimiento futuro en el mercado asiático. Se trata de una residencia creativa ubicada en Shanghái para la artesanía, la moda y la tecnología que tiene el objetivo de “empoderar a los diseñadores locales chinos para que se proyecten globalmente”, según explicó la marca a principios de noviembre.

La iniciativa, en colaboración con la Semana de la Moda de Shanghái, se lleva a cabo en plena guerra comercial entre Estados Unidos y China. Kering sostiene que este proyecto da un paso más en su “colaboración con las industrias creativas y de la moda china”.

En plena desaceleración de la industria del lujo y con Luca De Meo como nuevo consejero delegado, Kering se enfrenta a un plan de optimización y transformación para reconectar con el crecimiento. El grupo francés de lujo prepara un nuevo vehículo de inversión para detectar y financiar marcas emergentes con potencial global, llamado House of Dreams.

Kering cerró el tercer trimestre con una facturación de 3.415 millones de euros, lo que supuso una caída del 5% en términos comparables. El descenso marcó una clara mejora frente al trimestre anterior, cuando las ventas retrocedieron un 15%.