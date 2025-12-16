Los costes laborales del textil vuelven a crecer muy por encima de la media española

Pablo Bueno

Los costes laborales continúan subiendo en la industria de la moda muy por encima de la media nacional. En el tercer trimestre de 2025, el coste laboral bruto por trabajador y mes se situó en el conjunto del mercado laboral español en 3.112 euros, lo que supone un incremento interanual del 3%, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El aumento se explica tanto por el encarecimiento de los salarios como por el resto de costes asociados al empleo. El coste salarial alcanzó los 2.268 euros mensuales por trabajador, un 2,8% más que un año antes, mientras que los otros costes crecieron un 3,5%, hasta 843,76 euros, con las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social como principal componente, al avanzar un 3,6%.

En el caso particular de la industria de la moda, los costes laborales por trabajador han crecido en todos los subsectores muy por encima de la media española. La industria textil cerró el tercer trimestre de 2025 con un alza interanual de los costes laborales totales por trabajador de un 4,7%, hasta los 2.690 euros, con respecto al mismo periodo de 2024. En términos absolutos se traduce en 143 euros más.

La industria textil cerró el tercer trimestre con un alza de los costes laborales totales por trabajador de un 4,7%, hasta los 2.690 euros.

Publicidad

En el sector de la confección de prendas de vestir, los costes laborales totales por trabajador se dispararon hasta los 2.917 euros, unos 200 euros por debajo de los costes laborales totales registrados en el agregado de la industria nacional, pero 176 euros y un 5,8% superiores a los datos del tercer trimestre de 2024 en confección.

En la industria del cuero y el calzado, la dinámica del tercer trimestre del presente ejercicio fue similar, con un aumento de los costes laborales por trabajador del 5,2%. Llegando a los 2.405 euros, 157 euros más que en el mismo periodo del año pasado.

Los salarios continúan siendo la mayor partida del coste laboral total. En el conjunto de España cerraron el tercer trimestre de 2025 en 2.268 euros, lo que supone casi el 73% de los costes laborales totales. En la industria textil la media de costes salariales fue de 1.973 euros, un 63,4% de los costes laborales totales.

Esta proporción baja hasta el 57% en el sector del cuero y calzado, que cerró en septiembre de 2025 con unos costes salariales de 1.770 euros por trabajador y mes, el más bajo de los subsectores de la industria de la moda y 500 euros por debajo de la media nacional.