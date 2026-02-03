JW Anderson vuelve a beneficios en 2024 pese a recortar un 4,8% su facturación

Modaes

JW Anderson regresa a los números negros. La firma británica impulsada por el diseñador norirlandés Jonathan Anderson cerró 2024 con un beneficio neto de 21,39 millones de libras (24,71 millones de euros), frente a la pérdidas de 3,50 millones de libras (4,04 millones de euros) registradas en el ejercicio anterior, de acuerdo con la documentación depositada en Companies House para el año terminado a 31 de diciembre de 2024.

El retorno a beneficios llegó pese a un menor volumen de negocio. La empresa, conocida por sus diseños de moda de lujo masculina, redujo su facturación un 4,8%, hasta 28,43 millones de libras (32,84 millones de euros), en contraste con los 29,86 millones de libras (34,49 millones de euros) anotados en 2023. El coste de ventas también se recortó y el margen bruto se situó en 17,74 millones de libras (20,49 millones de euros), por debajo de 18,50 millones de libras (21,37 millones de euros) un año antes.

La presión de costes, sin embargo, fue a más. Los gastos de distribución y los gastos administrativos aumentaron y la pérdida operativa se amplió hasta 5,54 millones de libras (6,40 millones de euros), frente a 2,27 millones de libras (2,62 millones de euros) en 2023.

El giro del resultado final se explicó, sobre todo, por una palanca financiera. El beneficio antes de impuestos alcanzó 23,83 millones de libras (27,53 millones de euros), frente a las pérdidas de 3,59 millones de libras (4,14 millones de euros) el año anterior, en un movimiento que la compañía atribuyó principalmente a la “estructuración” de un préstamo intragrupo.

En la evolución del negocio, la empresa vinculó parte del descenso de actividad al calendario de envíos. En concreto, indicó que la caída de facturación estuvo marcada por el timing de los envíos de primavera-verano 2025. Durante el ejercicio, se envió el 48% de la temporada, frente al 54% efectuado en 2023. A la vez, el canal online registró un avance plano, con un crecimiento modesto.

Donde sí hubo tracción fue en retail. La tienda de Milán aportó un año completo de actividad y, junto con la boutique de Londres, impulsó un crecimiento del 15% interanual en ingresos minoristas, según la misma información.

También ganó peso el negocio de colaboraciones. Las design collaborations aumentaron un 20% en el año, un dato que la compañía vinculó a un mayor interés y engagement con la marca.

El ejercicio se publica, además, en un momento de transición profesional para el diseñador Jonathan Anderson. El creativo fue nombrado en abril de 2025 responsable del diseño masculino de Dior, tras su salida de Loewe, y pocos meses después amplió su perímetro. En junio del pasado año, la firma de LVMH lo designó también al frente del diseño de mujer y alta costura, situándolo como responsable creativo único de las líneas principales de la casa.

En paralelo, medios británicos señalaron que Anderson mantendría su implicación en JW Anderson mientras asumía Dior, un encaje que ha ido acompañado de un cambio de planteamiento en la marca independiente.

Ese giro se ha materializado en una evolución hacia un modelo más curatorial y de estilo de vida, con foco en objetos y colaboraciones artesanas, más allá del calendario clásico de colecciones. Distintos medios especializados han descrito la reorientación como una apuesta por una plataforma de producto y colaboración, con ampliación de categorías.

Las cuentas depositadas en Reino Unido reflejan también un accionariado mixto. En el registro de personas con control significativo, Jonathan Anderson figura con una participación superior a 50% e inferior a 75%, mientras Sofidiv UK Ltd aparece con una participación superior a 25% y hasta 50%.

En el caso de Sofidiv UK, el propio registro británico la vincula a LVMH, con 75% o más de derechos, lo que confirma la presencia de un inversor corporativo en el capital de JW Anderson a través de esa sociedad.