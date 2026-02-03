Adiós a José Noguera i Muñoz, fundador de la empresa de moda femenina Naulover

Modaes

Naulover pierde a su fundador. El empresario José Noguera i Muñoz falleció en Barcelona el sábado pasado. Noguera puso en marcha la compañía en 1957, en Sant Joan de Mediona (Barcelona). La empresa está actualmente liderada por Carme Noguera, su hija, a los mandos como consejera delegada.

José Noguera i Muñoz nació en 1930 en Barcelona. Fundó Naulover hace sesenta y nueve años, junto con su esposa, Montserrat Fusellas Rius, con la que tuvo cuatro hijas. La empresa está ahora en manos de Carme Noguera Fusellas, propietaria y administradora única. Sus hijos, Guillem y Paula Rodríguez Noguera, miembros ya de la tercera generación, también se incorporaron a la compañía como director de arte y diseñador gráfico y directora creativa y diseñadora, respectivamente.

La familia tiene la moda en el ADN. Los bisabuelos de José Noguera i Muñoz ya eran sastres y modistas, y sus padres regentaban una tienda de telas en la calle dels Arcs de Barcelona, junto a la catedral, donde confeccionaban vestidos en su atelier para la burguesía catalana de la época.

Naulover concluyó el ejercicio 2025 con un incremento del 9,6% en sus ventas

Nacida en París, la esposa de José Noguera, Montserrat Fusellas, comenzó a hacer jerséis para bebés con una tricotosa manual en 1942. Precisamente, el matrimonio se conoció cuando él trabajaba como encargado y responsable de compras en los almacenes Can Vilardell de Barcelona, y compraba los jerséis que ella confeccionaba. Naulover nació inicialmente con una propuesta de ropa para bebé, aunque rápidamente evolucionó hacia mujer.

Naulover ha culminado el ejercicio 2025 con un incremento del 9,6% en sus ventas. Actualmente, cuenta con más de sesenta puntos de venta entre los cuales se encuentran los corners de El Corte Inglés, presente desde 1962. Exporta a quince países y se encuentra en plena expansión por Estados Unidos y Oriente Medio. Naulover suma más de trescientos clientes en wholesale.

La empresa continúa defendiendo en la actualidad el slow fashion, con fabricación 100% nacional. Según se desprende de su página web, las materias primas provienen también de hiladores locales, que también se tintan en proximidad. La compañía cuenta con fábricas propias en Barcelona que, en los últimos años, se han dedicado también a la producción para terceros.