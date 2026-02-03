La industria de la moda arranca 2026 en negativo en España con una caída del 1% del empleo

Pablo Bueno

El empleo en la industria de la moda en España ha iniciado 2026 con un nuevo retroceso. Textil, confección y cuero y calzado, los sectores que agrupan la industria de la moda, registraron en enero una media de 126.045 afiliados a la Seguridad Social, lo que supone una caída del 1% interanual, con 1.276 empleos menos que en el mismo mes de 2025.

El ajuste volvió a concentrarse en el empleo asalariado. En conjunto, el número de afiliados al régimen general en la industria de la moda descendió en 3.980 trabajadores respecto a enero del año pasado, con una caída del 3,8%. Este dato contrasta con el de autónomos, que aumentó en 2.704 afiliados, un incremento del 12,6% interanual.

El textil fue el único de los tres grandes subsectores que registró un crecimiento del empleo en términos interanuales. La industria textil cerró enero con 45.899 afiliados a la Seguridad Social, 1.112 más que un año antes, lo que equivale a un avance del 2,5%. Este crecimiento se explica exclusivamente por el fuerte aumento de los trabajadores autónomos, que crecieron un 33,7% interanual, hasta 7.768 afiliados, frente a una caída del 2,2% en el régimen general. En comparación con diciembre, las afiliaciones del textil al régimen general cayeron un 1,5%, mientras que las de autónomos aumentaron más de un 30%.

Las contrataciones de autónomos en el textil y el calzado se dispararon en enero por encima del 30% en comparación con diciembre y enero de 2025

La confección de prendas de vestir mantuvo, en cambio, la tendencia negativa. El sector empleó en enero a 42.328 trabajadores, 1.344 menos que en el mismo mes de 2025, lo que supone un descenso del 3,1% interanual. Tanto el empleo asalariado como el trabajo por cuenta propia retrocedieron, con caídas del 3,1% y del 3%, respectivamente.

Por su parte, el cuero y el calzado volvieron a liderar la pérdida de empleo asalariado en términos relativos. El sector cerró enero con 37.818 afiliados a la Seguridad Social, tras perder 1.044 trabajadores en el último año, un descenso del 2,7%. Aunque el número de autónomos aumentó un 28,3% interanual, hasta 4.992 afiliados, la fuerte caída del empleo en el régimen general, del 6,1%, lastró el balance total. Comparando los datos de enero con los de diciembre, se observa un ligero aumento de empleo asalariado en el calzado del 0,7%, sin embargo, las nuevas contrataciones de autónomos en este sector se dispararon hasta el 34% intermensual.

En conjunto, la industria de la moda volvió a mostrar una evolución divergente entre empleo asalariado y autónomos. Mientras el ajuste se concentra en las plantillas de las empresas, el trabajo por cuenta propia sigue creciendo, especialmente en el textil y en el cuero y el calzado, una dinámica que se viene repitiendo en los últimos ejercicios.

En España, el total de cotizantes alcanzó los 21,57 millones, máximo histórico en enero

En cuanto al conjunto del mercado laboral español en enero, la Seguridad Social perdió 270.782 afiliados respecto a diciembre, un descenso del 1,2%, debido al efecto estacional de la finalización de contratos ligados a la Navidad, agravado por un clima adverso.

Pese a ello, el total de cotizantes alcanzó los 21,57 millones, un máximo histórico para un mes de enero, y el crecimiento interanual se mantuvo en el 2,2%, con 477.818 afiliados más que en enero de 2025. La caída afectó principalmente al régimen general, que perdió 242.319 afiliados, mientras que los autónomos aumentaron en 37.796 personas, un 1,1% más que un año antes.