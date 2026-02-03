Capri, borrón y cuenta nueva: entra en beneficios y recorta deuda tras la venta de Versace

Modaes

Capri limpia sus cuentas tras la venta de Versace. La compañía estadounidense ha finalizado los nueve primeros meses del ejercicio regresando a números negros en el periodo, al tiempo que ha reducido su deuda hasta sólo ochenta millones de dólares, ganando así espacio para el desarrollo de Michael Kors y Jimmy Choo.

El grupo, que el año pasado completó la venta de Versace a Prada por 1.375 millones de dólares (1.250 millones de euros), ha logrado reducir su endeudamiento desde los más de 1.600 millones de dólares anotados a cierre del trimestre anterior.

“Recientemente hemos completado la venta de Versace, una decisión meditada para reforzar nuestra base financiera, garantizar nuestra flexibilidad para respaldar las iniciativas estratégicas de Michael Kors y Jimmy Choo y mejorar el valor a largo plazo para los accionistas”, ha señalado John D. Idol, presidente y consejero delegado. Los ingresos obtenidos de la venta se han utilizado para reducir el endeudamiento.

La compañía ha concluido los nueve primeros meses del ejercicio con un resultado neto de 141 millones de dólares, frente a las pérdidas de 535 millones de dólares del mismo periodo del año anterior. El resultado bruto, por su parte, se ha situado en 1.647 millones de dólares, lo que ha supuesto un retroceso del 6,21% respecto a los nueve primeros meses de 2024.

En los tres primeros trimestres del ejercicio en curso, Capri ha anotado una cifra de negocio de 2.678 millones de dólares, una caída del 4,15% respecto a los 2.794 millones de dólares del mismo periodo del año pasado.

En el tercer trimestre, las ventas del grupo han evolucionado igualmente a la baja, con un retroceso del 4,03%, hasta 1.025 millones de dólares.

Del total de las ventas, 858 millones de dólares han correspondido a Michael Kors, que ha anotado un retroceso del 5,6% respecto al tercer trimestre de 2024. El resultado bruto de la marca también ha ido a la baja, con 512 millones de dólares, frente a los 569 millones del tercer trimestre de 2025. El margen bruto de la marca se ha situado en el 59,7%, casi tres puntos menos.

Jimmy Choo, en cambio, ha registrado un incremento de ventas del 5% en el tercer trimestre del ejercicio en curso, hasta 167 millones de dólares. Con un resultado bruto de 111 millones de dólares, el margen bruto de Jimmy Choo se ha situado en el 66,5%.

Para el conjunto del ejercicio, la compañía anticipa unas ventas de entre 3.450 millones de dólares y 3.475 millones de dólares, con resultado operativo de alrededor de cien millones de dólares. “De cara al futuro, seguimos confiando en que nuestras estrategias respaldarán el retorno al crecimiento en el ejercicio fiscal 2027, además de sentar las bases para un rendimiento sostenible en el futuro”, ha señalado el consejero delegado.