Jonathan Anderson aterriza en Pekín con su primer ‘flagship’ para Dior

Dior da rienda suelta a Jonathan Anderson y aterriza en Pekín. La casa de lujo francesa ha llevado a la capital china un nuevo concepto de flagship bajo el concepto House of Dior Beijing. El proyecto es una de las primeras propuestas de Anderson como director creativo, que ha llevado a cabo en colaboración con el arquitecto francés Christian de Portzamparc.

La nueva tienda insignia de Dior está ubicada en Sanlitum Road, en el distrito de Chaoyang, una de las áreas más cosmopolitas de la ciudad, que combina ambiente, comercio y cultura.

Tras más de diez años desde la última apertura de la compañía en Seúl, el edificio donde se ubica el nuevo flagship luce paneles con forma de pétalo que evocan el movimiento de las toiles con las que Dior concebió el New Look.

Dior ha incorporado piezas de artistas como Wang Xiyao, Hong Hao, Franck Evennou y Gio Ponti en su nueva tienda insignia en Pekín

La planta superior del establecimiento remite a La Galerie Dior, ubicada en el buque insignia parisino de la maison, en el número 30 de la calle Montaigne, y presenta una escalera en forma de caracol y una instalación repleta de telas blancas. Los escaparates de la planta baja, sin embargo, cuentan con decenas de maletas convertidas en escenarios de viajes de ensueño a París.

En el interior de la tienda insignia de Dior en Pekín, el diseño juega con los códigos estéticos de la casa. Suelo de parqué, tejido de mimbre reinterpretado y obras de arte firmadas por artistas como el arquitecto chino Wang Xiyao, el diseñador chino Hong Hao, el diseñador de interiores francés Franck Evennou, o el artista italiano Gio Ponti.

El local reúne todo el universo de Dior entre sus productos, que abarcan desde la línea de moda femenina hasta bolsos, accesorios y calzado, así como las fragancias y la joyería de la maison. Y entre todos los artículos, un vestido de gala rojo se alza en solitario en un maniquí, impregnando el espacio con el “color de la vida”, en palabras de Christian Dior.

Louis Vuitton también ha sumado dos puntos de venta insignia inmersivos en Seoul y París

Louis Vuitton ha estrenado en paralelo dos proyectos que condensan su hoja de ruta retail. Por un lado, la marca estrella del grupo ha estrenado el concepto híbrido LV The Place Seoul, en Corea del Sur, y un nuevo espacio de belleza bajo la cúpula de Galeries Lafayette Haussmann, en París.

El grupo, al que pertenecen ambas marcas, concluyó los nueve primeros meses de 2025 con una cifra de negocio de 58.090 millones de euros, un 4% menos que en el mismo periodo del año anterior y un descenso orgánico del 2%, tras registrar en el tercer trimestre un avance del 1% impulsado por la mejora en Asia y el tirón de Sephora.