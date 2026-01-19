La economía global crecerá un 3% y resistirá hasta 2027 a pesar de la geopolítica según el FMI

Pablo Bueno

La economía mundial mantendrá un crecimiento “resiliente” en los próximos dos años. Según el World Economic Outlook publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el PIB global crecerá un 3,3% en 2026 y un 3,2% en 2027, cifras “ligeramente superiores” a las estimadas en octubre y en línea con el cierre de 2025.

El organismo explica que este comportamiento estable es resultado de “la compensación entre fuerzas divergentes”, donde los cambios en la política comercial se ven contrarrestados por “el fuerte repunte de la inversión ligada a la tecnología, incluida la inteligencia artificial”, junto al apoyo fiscal y monetario y unas condiciones financieras aún acomodaticias.

La inflación global continuará moderándose en los próximos ejercicios. El FMI prevé que el IPC mundial descienda del 4,1% en 2025 al 3,8% en 2026 y al 3,4% en 2027. No obstante, advierte de una evolución desigual, ya que “la inflación en Estados Unidos volverá al objetivo de forma más gradual que en otras grandes economías”.

En cuanto a los riesgos, el Fondo alerta de que el escenario sigue “inclinado a la baja”. Entre los principales factores de incertidumbre figuran una posible “reevaluación de las expectativas de productividad asociadas a la inteligencia artificial” y “una escalada de las tensiones geopolíticas”, con impacto directo en los mercados financieros, las cadenas de suministro y los precios de las materias primas.

Por regiones, el FMI prevé un crecimiento del 1,8% en las economías avanzadas en 2026, con Estados Unidos creciendo un 2,4% y la zona euro un 1,3%. En los mercados emergentes y en desarrollo, la expansión se mantendrá por encima del 4%, con China creciendo un 4,5% e India un 6,4% el próximo año.

Ante este escenario, el organismo hace un llamamiento a la acción política. “Los responsables públicos deben reconstruir los colchones fiscales, preservar la estabilidad de precios y financiera, reducir la incertidumbre e implementar reformas estructurales sin demora”, concluye el FMI, subrayando la necesidad de reforzar el crecimiento a medio plazo.

España, revisión al alza: 2,3% en 2026 y 1,9% en 2027

El Fondo Monetario Internacional ha vuelto a revisar al alza las previsiones de crecimiento para la economía española y sitúa la expansión del PIB en el 2,3% en 2026 y en el 1,9% en 2027, tres y dos décimas más, respectivamente, que en su anterior pronóstico.

Aunque el FMI anticipa una desaceleración frente al 2,9% estimado para 2025, España se consolidará como la gran economía europea con mejor desempeño, casi duplicando el crecimiento previsto para la zona euro (1,3%) y quedándose a solo una décima de Estados Unidos.

Con estas cifras, el organismo destaca que “el sólido desempeño continuo en Irlanda y España” explica el mayor crecimiento proyectado para la eurozona en 2027, si bien advierte de que el avance seguirá condicionado por “dificultades estructurales no resueltas”, el menor impacto de la inversión tecnológica y el lastre persistente del encarecimiento energético sobre la industria.