Mr. Blue apuesta por el norte de España con aperturas en Vitoria y Gijón

Mr. Blue avanza en España. La compañía portuguesa de moda masculina refuerza su presencia en el norte de España con dos aperturas en Vitoria y Gijón a finales de 2025. Con ello, la propuesta con sede en Portugal ha puesto en marcha un total de 22 tiendas.

En total, Mr. Blue cuenta con 79 tiendas, la mayoría de ellas en Portugal. Sin embargo, el objetivo prioritario de la compañía es darle la vuelta a su negocio y conseguir que España sea el mercado prioritario en cinco años, tal y como adelantó Modaes.

Mr. Blue cerró el ejercicio fiscal 2025, el año de su veinticinco aniversario, con una cifra de negocio cercana a 28 millones de euros, y espera mantener un crecimiento a doble dígito para este año.

La compañía portuguesa cerró 2025 con 79 tiendas físicas, la mayoría de ellas en Portugal. De los 22 establecimientos que puso en marcha el año pasado, catorce están en España, frente a las ocho que ha estrenado en Portugal.

Como objetivo, Mr. Blue abrirá hasta diez tiendas más en España a lo largo de este año. Tras una apertura en noviembre en Madrid, las dos últimas tiendas que la compañía ha puesto en marcha han sido en Vitoria y Gijón, en el norte del país. Actualmente, la empresa también tiene presencia en Bilbao, San Sebastián, Zaragoza, Valencia, Toledo, Zamora, Oviedo, Santander, Murcia, Cádiz y Huelva.

La marca llegó a España en 2015, pero no fue hasta hace dos años cuando se centró en su expansión. En 2024, Mr. Blue cerró un acuerdo de asociación con Pangea Retail, compañía especializada en gestión de cartera para empresas de moda, con el objetivo de reforzar su crecimiento en el mercado.

La compañía cuenta con un equipo de expansión internacional y trabaja en el país con Pantea Retail, con la que estudia las mejores ubicaciones para abrir.