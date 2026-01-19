Falabella invertirá 900 millones de dólares y abrirá 17 tiendas en 2026 en Latinoamérica

Modaes

Falabella fortalece sus inversiones anuales en Latinoamérica. El gigante chileno de grandes almacenes ha anunciado operaciones por valor de 900 millones de dólares para 2026 con el objetivo de reforzar el negocio, mejorar las tiendas y las capacidades digitales, así como llevar a cabo 17 nuevas aperturas. Esto supone un 40% más respecto a los 650 millones de dólares que recogió en su plan de inversiones de 2025.

Según ha informado la compañía en un comunicado, el plan de aperturas incluye cinco de la propuesta de retail de Falabella en Chile y Perú, siete Tottus en Perú y cinco Sodimac en Chile y México. El objetivo es “mejorar la propuesta de valor del grupo apalancándose en una mejora continua de la rentabilidad”.

Aproximadamente 500 millones de dólares se destinarán a remodelar y ampliar sus tiendas y centros comerciales. Otros 265 millones de dólares se usarán para fortalecer las capacidades tecnológicas del grupo, y la apertura de nuevas tiendas absorberá 113 millones de dólares.

Falabella destinará 500 millones de dólares a remodelar y ampliar sus tiendas y centros comerciales

El consejero delegado de Grupo Falabella, Alejandro González, ha afirmado que la compañía está “invirtiendo con disciplina y focalizándose donde genera mayor valor” para sus más de 37 millones de clientes en Latinoamérica.

Por su parte, Banco Falabella se enfocará en fortalecer sus capacidades tecnológicas y desarrollar nuevas funcionalidades.

Falabella continúa, de esta forma, reforzándose en Latinoamérica. La semana pasada se dio a conocer la adquisición por parte del grupo chileno de participaciones minoritarias que su socio en Colombia, Organización Corona, mantenía en sus filiales. La operación se cerró en 159 millones de dólares.

Estas inversiones se anuncian en un momento de crecimiento para el gigante chileno, que cerró los nueve primeros meses del último ejercicio con un aumento del 9,4% en su facturación. Los ingresos de Falabella se dispararon en el periodo hasta sobrepasar los 500 millones de euros.

En el conjunto de negocios del grupo, que incluyen varias líneas de retail pero también servicios financieros, la compañía acumuló una cifra de negocio de 9,43 billones de pesos chilenos (8.687,2 millones de euros). El resultado bruto de explotación (ebitda) alcanzó los 1,35 billones de pesos (1.158 millones de euros), con un margen sobre los ingresos del 14%, frente al 11% de hace un año.