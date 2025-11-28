Modaes

Golden Goose eleva su cifra de negocio mientras continúa negociando su venta. Concretamente, la compañía italiana de calzado ha aumentado un 13% su facturación en los nueve primeros meses del año, en comparación con el mismo periodo del año pasado, hasta alcanzar 517,1 millones de euros.

La compañía podría cerrar su venta en las próximas semanas. El grupo Permira, propietario de la compañía, se encuentra en conversaciones con HongShan Capital, un fondo de inversión chino que ha presentado por ella una oferta valorada en 2.500 millones de euros. Las negociaciones se encuentran en una etapa avanzada, ya que HongShan Capital es la única compañía que ha puesto una propuesta sobre la mesa.

El impulso en los resultados de este periodo ha estado vinculado al aumento del 21% interanual en el peso de las ventas directas al consumidor, que representó el 79% de los ingresos de la compañía durante los nueve primeros meses del año, mientras en el mismo periodo del año pasado supusieron un 74%.

Golden Goose ha aumentado un 21% interanual sus ventas directas al consumidor

Publicidad

Golden Goose, además, ha anotado un crecimiento a doble dígito en todas las regiones en que opera. En Emea (que incluye Europa, Oriente Medio y África) anotó un crecimiento del 15% en los nueve primeros meses del año, y en América registró un 10% más de ventas en el mismo periodo.

El resultado bruto de explotación (ebitda) ajustado se ha situado en 173,6 millones, un 7% más interanual, con un margen bruto del 33,6%. “Hemos logrado otro trimestre de crecimiento ininterrumpido y rentable”, ha celebrado el consejero delegado del grupo Golden Goose, Silvio Campara, que asegura que la compañía está “bien posicionada” para seguir creciendo.

El parque global de tiendas de Golden Goose alcanzó los 227 establecimientos a cierre del periodo, con doce nuevas aperturas. Las nuevas ubicaciones incluyen Tokio, Chengdú (China), Bucheon (Corea del Sur), Bombay, Singapur, Manila, Ibiza, Paraggi (Italia), el aeropuerto de Venecia y centros comerciales en Milán y Dubái.