La afluencia a los centros comerciales acelera un 3,6% a las puertas de Black Friday

Más tráfico en los centros comerciales españoles. La afluencia a los complejos comerciales nacionales se ha elevado un 3,6% en noviembre respecto al mismo periodo del año pasado, a las puertas del acelerón que supone la campaña del Black Friday, según datos de Sensormatic Solutions.

Los datos relativos a noviembre de la empresa de tecnología para retail recogen la afluencia entre las semanas del 27 de octubre y del 23 de noviembre y, por tanto, no incluyen el Black Friday ni el fin de semana del Black Friday.

Con los datos de noviembre, el acumulado anual de afluencia a los centros comerciales españoles se sitúa en un incremento del 2,7%. Si se comparan los últimos doce meses (diciembre 2024 a noviembre 2025 frente a diciembre 2023 a noviembre 2024), el acumulado se sitúa en un alza del 2,8%.

En octubre, la afluencia de visitantes a los centros comerciales aumentó 1,7% respecto al mismo periodo del año anterior, dejando el acumulado anual hasta octubre se sitúa en un 2,6%.

En el caso de Portugal, la visita de clientes a los centros comerciales lusos descendió un 0,1% respecto a noviembre de 2024, con un acumulado anual que se sitúa en un incremento del 0,5%. Si se comparan los últimos doce meses (diciembre 2024 a noviembre 2025 frente a diciembre 2023 a noviembre 2024), el acumulado se sitúa en un alza del 0,7%.

La tendencia positiva en el caso español se debe a la anticipación en las compras navideñas para distribuir el gasto o evitar las aglomeraciones de diciembre2, en palabras del gerente general de Traffic Insights Iberia en Sensormatic Solutions, Ezequiel Durán.

Además, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación anual estimada del IPC en noviembre de 2025 se situó en el 3%, una décima menos que la registrada en octubre, con un descenso de los precios de ocio y cultura, que podría estar motivando también las visitas a los centros comerciales, añade Durán.