Golden Goose ultima su venta: Permira recibe una oferta de 2.500 millones de euros

Golden Goose, a punto de convertirse en una de las ventas del año. El fondo de inversión chino HongShan ha puesto sobre la mesa una oferta valorada en 2.500 millones de euros al fondo de capital privado Permira, propietario de la marca italiana de lujo. El objetivo, según han informado medios locales, es cerrar el acuerdo antes del 25 de diciembre.

Con los detalles sobre posible venta aún por definir, la oferta otorga a la empresa liderada por Silvio Campara un valor diez veces superior al beneficio básico previsto para finales de año, incluida la deuda, según datos recopilados por La Repubblica. Además, la compra se posicionaría como la adquisición de lujo más importante del año, duplicando el valor de la venta de Versace a Prada, una operación de 1.250 millones de euros.

Para finales de este año, se estima que Golden Goose alcance un margen bruto de explotación de aproximadamente 250 millones de euros, un aumento del 10% respecto al año anterior, cuando registró 227 millones de euros.

Golden Goose también podría cambiar de capitán tras la adquisición. El gigante chino ha solicitado que Marco Bizzarri, quien fue consejero delegado de Gucci desde 2015 hasta 2023, se convierta en el futuro presidente del grupo, del cual ya forma parte como director independiente de Golden Gosse. Bizzarri sustituiría a Maureen Chiquet, presidenta actual de la marca italiana desde 2020.

Actualmente, el fondo británico Permira posee el 80% de la empresa italiana desde 2020, anteriormente propiedad de la estadounidense Carlyle, ahora accionista minoritario.

El gigante asiático HongShan, que gestiona un fondo común de 55.000 millones de dólares entre empresas y liquidez, sacó a Bolsa a PopMart en 2018, la empresa matriz de los famosos Labubu. El grupo también opera en el sector automovilístico, así como en moda de lujo y deportiva, donde ha invertido en firmas como Ami Paris o Amer Sports.