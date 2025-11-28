Las ventas de moda en Alemania vuelven al negro con un alza del 0,7% en octubre

Modaes

Las ventas de moda en Alemania aumentan finalmente. La facturación del comercio minorista de moda en el país germano ha cerrado el décimo mes del año anotando, finalmente, un alza. El crecimiento de las ventas de moda en octubre pone fin así a la mala evolución del sector durante cinco meses consecutivos, según los datos publicados hoy por la Oficina Federal de Estadística Alemana, Destatis.

A cierre de octubre, las ventas minoristas de moda en Alemania han aumentado un 0,7%, a precios corrientes y sin corregir los efectos estacionales ni de calendario, frente a la caída de un 0,3% anotada en septiembre. Entonces, sin embargo, la moda ya había empezado a ralentizar el descenso respecto a los meses anteriores, muy por debajo también de las caídas registradas al principio del ejercicio.

El sector minorista comenzó el ejercicio a la baja, con una caída de las ventas del 2,5% interanual, y tocó su mínimo en lo que va de año en febrero, con un descenso del 7,9%. Tras los incrementos anotados por las ventas de moda en marzo y abril, de un 2,1% y 0,2% interanual, el sector inició la sucesión de caídas registradas hasta octubre.

En mayo, la facturación minorista de moda cayó un 1% respecto al mismo periodo del año anterior, un descenso que se fue agravando en junio, cuando las ventas retrocedieron un 1,2%, y julio, otro 1,9%. En agosto y septiembre, los descensos ralentizaron, hasta un 1% y 0,3% interanual, respectivamente.

Pese a cerrar el mes en positivo, la moda se mantiene aún lejos de las cifras del conjunto del comercio minorista en Alemania. Según los datos compartidos hoy por la oficina estadística del país, sin ajustar los efectos estacionales ni de calendario, la facturación minorista ha aumentado un 2,6% interanual en octubre. Han ido al alza especialmente las ventas de alimentos, un 4,2%, frente al 1,9% que han crecido las de los productos no alimentarios, entre los que se encuentra la moda.

Respecto al acumulado anual, entre enero y octubre de 2025, la facturación del comercio minorista de moda se alza un 0,5% por encima del mismo periodo del año anterior, impulsada por la cifra positiva de octubre. En el conjunto de Alemania, el sector minorista ha vendido un 4,4% más en los diez primeros meses del año a precios sin ajustar por la inflación.