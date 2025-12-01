Black Friday: récord de gasto online en EEUU con 11.800 millones gracias a la IA

Modaes

Estados Unidos registra un récord de gasto en la campaña de Black Friday. Los consumidores estadounidenses han realizado un gasto total de 11.800 millones de dólares en sus compras online durante el último viernes de noviembre, conocido como Black Friday.

En el marco de las nuevas medidas arancelarias, los compradores en Estados Unidos han aprovechado la época de descuentos y ofertas para realizar compras online y evitar las tiendas físicas.

Según Adobe Analytics, una plataforma digital propiedad de Adobe Experience Cloud que recopila y analiza el comportamiento de usuarios en sitios web y aplicaciones, Estados Unidos ha registrado un gasto récord de 11.800 millones de dólares en el último Black Friday, lo que supone un aumento del 9,1% respecto a la misma fecha de 2024.

Ciber Monday podría convertirse en el día más importante del año en cuanto a ventas online

Las compras online en Estados Unidos también fueron analizadas por Mastercard Spending Pulse, que midió el crecimiento de ventas usando datos de transacciones de todas las tarjetas incluyendo toda la industria minorista, y registró un alza del 10,4% en el volumen de compras de los usuarios estadounidenses.

El tráfico impulsado por IA aumentó un 805% en comparación con el año pasado en sitios minoristas estadounidenses, cuando aún no se utilizaban herramientas de IA como Sparky, propiedad de Walmart, o Rufus, de Amazon.

A nivel global, la IA ha influido en las compras online de alrededor de 14.200 millones de dólares durante Black Friday, de los cuáles 3.000 millones de dólares provienen de Estados Unidos, según la empresa de software Salesforce. El volumen de pedidos en el país norteamericano disminuyó un 1%, mientras los precios de venta promedios aumentaron un 7%, según los datos también recopilados por Salesforce.

El aumento del gasto en esta temporada aún no se ha terminado. La previsión para el Cyber Monday, celebrado hoy, es que los consumidores estadounidenses alcancen un gasto de 14.200 millones de dólares en ventas, un 6,3% más interanual. Según Adobe, este lunes se convertiría en el día más importante del año en las compras online.