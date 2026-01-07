Adidas: Bank of America advierte sobre el retroceso del gigante por el ‘pinchazo’ del deporte

Modaes

Adidas ve caer el valor de sus acciones tras el varapalo de Bank of America, que ha emitido una recomendación en la que advierte sobre una posible desaceleración en el crecimiento del gigante alemán del deporte. Los títulos de la compañía han retrocedido hasta un 7,6% a raíz del aviso, a pesar del empujón que se prevé a raíz de la celebración del Mundial de Fútbol 2026.

Según recogen medios especializados, los analistas de Bank of America consideran que Adidas volverá al crecimiento de un solo dígito en 2026, lo que supone una fuerte desaceleración en comparación con los años anteriores. Según los últimos datos publicados, la compañía creció un 2,98% en el tercer trimestre del año.

Más allá del revulsivo esperado por el Mundial de Fútbol 2026, los analistas advierten de que lo que pase con Adidas después está por ver. Indican, además, un posible retroceso alentado por el crecimiento de competidores como On, Puma y Asics. Afirman, sin embargo, que el sector de la moda deportiva está perdiendo interés entre los inversores. En este sentido, Bank of America redujo también la calificación de JD Sports.

Las acciones de Adidas han retrocedido un 7,6% a raíz de la advertencia del banco americano

Publicidad

On se apuntó unas ventas de 1.475,8 millones de francos suizos (1.565,8 millones de euros) en la primera mitad del año 2025, un 37% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando vendió por valor de 1.075,9 millones de francos suizos (1.141,5 millones de euros). Sin embargo, su resultado neto se hundió un 87%.

Por su parte, Puma atraviesa uno de los momentos más débiles de su historia, con una caída del 8,5% en las ventas en los nueve primeros meses del ejercicio 2025. Asics, en el lado contrario, disparó su beneficio un 30% en los nueve primeros meses de su último ejercicio fiscal, con unas ventas de 625.055 millones de yenes (3.502 millones de euros), un 18,95% más.

Por otra parte, destaca el papel fundamental que continúa teniendo Nike, principal competidora de Adidas, en el sector de la moda deportiva. Los analistas indican que una posible recuperación de la compañía estadounidense, con Elliott Hill a los mandos trabajando por darle la vuelta a los resultados, puede también perjudicar a la compañía alemana. Si bien Nike todavía no está ganando al ritmo que lo había hecho históricamente, sí que ha detenido su caída en el primer semestre del ejercicio.

Para Bank of America, las empresas de moda deportiva se enfrentan a un cambio de tendencia: el uso de prendas deportivas como ropa cotidiana, que durante años impulsó el crecimiento del sector, está perdiendo fuerza. Como consecuencia, las marcas ya no pueden apoyarse en la expansión del mercado para crecer y deben competir de forma más directa por ganar cuota, destacando por una innovación auténtica en rendimiento o por la fortaleza de su marca.

Adidas concluyó los nueve primeros meses del ejercicio 2025 disparando un 52,17% su resultado neto y elevando ventas un 5,73%, hasta 18.735 millones de euros. En el tercer trimestre, el beneficio recuperó la normalidad y creció un 1,89%, mientras las ventas se elevaron un 2,98%, alcanzando 6.630 millones de euros.