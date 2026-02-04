El proveedor de calzado Analco entra en concurso tras despedir a casi 300 personas

Modaes

El juzgado ha ratificado el concurso de acreedores ordinario de Analco, solicitado a principios de enero y aceptado formalmente el pasado 22 de enero, que afecta también a otras cinco compañías vinculadas al grupo. La empresa subraya que el proceso busca preservar la viabilidad futura del negocio.

La dirección de la compañia fabricante de componentes de calzado explica que el despido colectivo iniciado en el marco del concurso se ha desarrollado “con transparencia, rigor y pleno respeto a la legalidad vigente”, y que se están cumpliendo los acuerdos alcanzados con los sindicatos, entre ellos el compromiso de agilizar los trámites para el pago de las indemnizaciones, según informa Alicante Plaza.

El acuerdo contempla una indemnización de 28 días por año trabajado, con un máximo de dieciocho mensualidades, así como el reconocimiento de la imposibilidad de abonar los quince días de preaviso debido a la situación de insolvencia. Este último punto mantiene el conflicto con CCOO, que reclama su pago como salario en el finiquito.



El concurso afecta, además de a Analco Auxiliar Calzado, a Europlástica España, Dorel, Termoconformados España, Inmuebles Alonso y Sempere y Cauchos Vulcanizados. Se trata de un concurso con masa activa, por lo que los acreedores disponen de un mes para contactar con el administrador concursal.

El ERE, que afecta a entre 250 y 260 trabajadores, se cerró con acuerdo el 10 de diciembre de 2025, avalado por un informe favorable de la Inspección de Trabajo. Paralelamente, CCOO ha convocado una manifestación en Elche para el jueves 5 de febrero en protesta por la situación de Analco y otros procesos industriales similares en la ciudad.





Analco es una empresa histórica del sector de componentes para el calzado en la provincia de Alicante, fundada en 1970, con sede en Elche y especializada en la fabricación de suelas, caucho y piezas técnicas para la industria zapatera. El grupo, que tiene dos centros de producción (Elche y Catral, en Alicante) ha sido proveedor de marcas y fabricantes nacionales e internacionales y llegó a emplear a casi cuatrocientos trabajadores antes del ajuste de plantilla acometido en el último ejercicio.