El Puerto de Liverpool anticipa menor rentabilidad en 2025 a pesar de aumentar sus ingresos

Modaes

Liverpool publica previsiones a la baja. El grupo mexicano de grandes almacenes ha anticipado parte de sus resultados preliminares del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025 y, a pesar de que proyecta un crecimiento de sus ingresos, también ha anticipado una menor rentabilidad, según un documento presentado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Concretamente, la cadena de tiendas departamentales prevé un aumento de entre el 4,8% y el 5,2% en sus ingresos; un 6,5% y un 6,9% en ventas comparables, según ha avanzado el medio local Cronista.com. Liverpool prevé una contracción de sus márgenes de rentabilidad tanto en el cuarto trimestre como en el acumulado del año.

Según declaraciones de la empresa, la presión en los márgenes deriva de una disminución en el margen bruto comercial, que incorpora mayores costes logísticos por la mudanza a la nueva ubicación de Arco Norte. Esto ha supuesto un incremento en los gastos operativos y un enfoque más contenido en las previsiones.

El Puerto de Liverpool anticipa un impacto mayor a 170 millones de dólares por la compra de Nordstrom

Publicidad

La compañía también ha analizado la compra de Nordstrom, la empresa estadounidense de grandes almacenes adquirida junto a la familia fundadora. La operación tendrá un impacto estimado de entre 170 millones y 175 millones de dólares.

Liverpool también ha mejorado su nivel de liquidez, que ha pasado de 24.700 millones de pesos (1.208,2 millones de euros) a 25.300 millones de pesos (1.237,5 millones de euros). Está previsto que Liverpool publique sus cuentas definitivas del cuarto trimestre y de cierre de año el próximo 23 de febrero.

En los nueve primeros meses del año, El Puerto de Liverpool creció en todas sus líneas de negocio, aunque el comercio frenó su evolución positiva. Su facturación global alcanzó 150.096 millones de pesos mexicanos (7.008 millones de euros), un 7,5% más que en los nueve primeros meses de hace un año. Sin embargo, sus ganancias se contrajeron un 29%.