L’Oreal invierte hasta 30 millones de dólares en su nuevo ‘hub’ de Nueva York

L’Oréal apuesta por el mercado estadounidense. A pocos metros de sus oficinas en Hudson Yards, el grupo francés de belleza suma un nuevo activo en Nueva York con el objetivo operativo de reunir en un mismo punto la creación de contenido, la educación del canal profesional y el testeo de innovación con consumidores, tres frentes que hoy condicionan la velocidad del negocio de la belleza.

El hub, ubicado en el número 20 Hudson Yards, se levanta en el emplazamiento que ocupó la antigua tienda de Neiman Marcus en el centro comercial del complejo. En contraste con sus oficinas, el espacio se alza como infraestructura para producir, formar y poner a prueba nuevos lanzamientos sin salir del perímetro inmediato de su sede.

La inversión, de hasta 30 millones de dólares, coincide con el cierre de una reforma de dos años y medio en el cuartel general contiguo, en el número 10 de Hudson Yards. Esa intervención ha ampliado la sede 38.000 metros cuadrados a alrededor de 45.000.

Uno de los pilares del nuevo espacio es L’Oréal Academy, orientada a la formación en peluquería y al refuerzo del negocio profesional en un momento de presión sobre costes y tarifas en el salón. La compañía busca sostener el valor del servicio con más especialización, más recurrencia y un estándar técnico homogéneo.

L’Oréal ha invertido entre 25 y 30 millones de dólares en su nuevo espacio de Nueva York

El programa reúne educación de varias marcas del portfolio capilar, entre ellas Matrix, Redken y Kérastase, e incorpora el legado de Redken Exchange, plataforma de formación que comenzó a operar en los años noventa. La oferta incluye clases y certificaciones endiversas áreas.

El segundo componente del espacio es un bloque de doce estudios destinado a producir contenido y material de campaña de manera integrada. El objetivo es concentrar en un único espacio la producción de piezas para redes sociales, activaciones con creadores y contenidos para marcas de gran consumo y de lujo del grupo, desde Maybelline New York hasta YSL Beauty.

En paralelo, el hub incorpora un centro técnico al que los consumidores acceden por invitación para probar lanzamientos y novedades. La idea es acelerar el ciclo entre innovación y mercado, acercando las pruebas al corazón de los equipos de operaciones y márketing instalados en Nueva York.

L’Oréal cerró los nueve primeros meses del ejercicio actual con ventas de 32.807 millones de euros, un 1,2% más que en el mismo periodo del año anterior, un 3,4% en términos comparables. Entre julio y septiembre, la compañía alcanzó una facturación de 10.334 millones de euros, un 0,5% más que en el mismo periodo del año anterior.