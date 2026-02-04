Columbia mantiene ventas planas y vuelve a hundir su beneficio en 2025

Modaes

Columbia cierra un año de evolución plana en su facturación, pero con una caída pronunciada de su beneficio. El gigante estadounidense de moda y equipamiento deportivo ha mantenido una dinámica a la baja que empezó en la segunda mitad de año, que ha incluido una caída en sus ganancias del 20,6% a cierre del ejercicio fiscal 2025.

Concretamente, la compañía ha anotado una facturación por valor de 3.397,4 millones de dólares en el conjunto del 2025, un 0,85% más que en el ejercicio fiscal de 2024, cerrado con ventas por valor de 3.368,6 millones de dólares. El resultado neto, por su parte, se ha situado a cierre de 2025 en 177,2 millones de dólares, lo que supone una caída del 20,6% en comparación con los 223,3 millones de dólares registrados a cierre de 2024.

En el cuarto trimestre del año, finalizado el 31 de diciembre de 2025, la compañía vio retroceder tanto ventas como resultado neto. En primer lugar, su facturación se encogió un 2,4%, hasta 1.070,2 millones de dólares, en comparación con los 1.096,6 millones de dólares del mismo periodo de 2024. La caída en las ganancias ascendió hasta el 9,16%, situándose en 93,2 millones de dólares. En el mismo periodo de 2024, el resultado neto se situó en 102,6 millones de dólares.

Columbia redujo también su resultado operativo un 23,5%, hasta 207 millones de dólares en 2025

El resultado operativo también ha sufrido en ambos periodos. En el conjunto del año se ha reducido un 23,5%, pasando de 270,7 millones de dólares en 2024 hasta 207 millones de dólares a cierre del ejercicio 2025. En el cuarto trimestre del año, el resultado operativo ha retrocedido un 15%, pasando de 137,3 millones de dólares en el periodo de 2024 a 116,7 millones de dólares en 2025.

Estados Unidos ha sido el único mercado en reportar una caída de ventas, concretamente del 4%. La facturación del grupo en el territorio ha pasado de 2.068,2 millones de dólares en el conjunto del año fiscal 2024 a 1.979 millones de dólares finalizado el ejercicio 2025. El retroceso, en el último trimestre del año, ha sido del 8%.

En este sentido, el presidente y consejero delegado del grupo, Tim Boyle, ha celebrado “haber alcanzado ventas netas y rentabilidad superiores a las previsiones para el cuarto trimestre, impulsadas por una mayor demanda en Estados Unidos”. Sin embargo, asegura que el negocio en el territorio continúa “enfrentando desafíos”.

Mientras la actividad en Estados Unidos retrocede, los demás mercados progresan al alza

Los demás territorios han ido al alza en el conjunto del año 2025. Latinoamérica y Asia Pacífico han avanzado un 9% en el conjunto del ejercicio, con ventas netas por valor de 611,1 millones de dólares. Por su parte, Europa, Oriente Medio y África han avanzado un 13%, hasta 576,9 millones de dólares. Canadá, por último, lo ha hecho un 1%, hasta 230,3 millones de dólares.

Por cadenas, Columbia es la única que crece. Lo ha hecho, en el conjunto del año, un 2%, con ventas por valor de 2.972,6 millones de dólares. Sorel, sin embargo, ha encogido sus ventas un 7%, pasando de 238,3 millones de dólares en 2024 a 221,7 millones de dólares en 2025. Prana ha disminuido su cifra de negocio un 1%, hasta 102,8 millones de dólares y Mountain Hardwear lo ha hecho un 8%, hasta 100,2 millones de dólares.

Por categorías, ropa, accesorios y equipamiento ha representado el grueso de las ventas: 2.712,4 millones de dólares. Por su parte, el calzado ha sumado una facturación de 685 millones de dólares. Y, por último, el canal wholesale y el direct-to-consumer han supuesto porcentajes de venta similares. El primero ha anotado unas ventas por valor de 1.780,6 millones de dólares, y el segundo ha supuesto una facturación de 1.616,8 millones de dólares.