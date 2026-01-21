L’Oréal invierte 383 millones en un centro tecnológico para IA en India

Modaes

L’Oréal busca la potencia tecnológica de India. El gigante francés de cosmética ha anunciado una inversión de 383,4 millones de dólares en la creación de un centro tecnológico de belleza en la ciudad india de Hyderabad, situada en el sur del país. El acuerdo se ha formalizado en el marco del Foro Económico Mundial, en Davos.

El centro, que llevará el nombre de Telangana, estará destinado a la innovación en belleza impulsada por Inteligencia Artificial (IA). Según recoge un comunicado, se crearán dos mil empleos tecnológicos hasta 2030 con el objetivo de desplegar más soluciones basadas en esta tecnología.

El comercio entre India y Francia alcanzó 15.000 millones de dólares en 2024. El presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro indio, Narendra Modi, se han focalizado en los últimos tiempos en reformar su tratado fiscal y modernizarlo, según recogió la agencia de noticias Reuters a finales del año pasado.

L’Oréal llamará al centro Telengana y lo destinará a la innovación en belleza, centrada en la IA

Publicidad

La compañía francesa ha anunciado distintas inversiones en los últimos meses. A finales de 2025, llevó a cabo una inyección de 60 millones de euros para duplicar su capacidad productiva en Francia. Prácticamente al mismo tiempo, elevó su participación en Galderma en hasta el 20%. Por último, este mismo mes ha anunciado la inversión de 30 millones de dólares en su nuevo hub de Nueva York.

Sin embargo, la inversión más destacada de L’Oréal pasó por la compra de la división de cosmética de Kering por 4.000 millones de euros. Con esta acción, L’Oréal absorbió la cosmética de Creed, Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga y McQueen.

El grupo francés cerró los nueve primeros meses de 2025 con ventas de 32.807 millones de euros, un 1,2% más que en el mismo periodo del año anterior. Este crecimiento se elevó al 3,4% en términos comparables. China y Estados Unidos lideraron este avance, además de la fortaleza de Europa y el impulso sostenido de la región que agrupo el sur de Asia, el Pacífico, Oriente Medio y el norte de África.