La firma francesa Balibaris se acoge a concurso para reestructurar su deuda

T. Alonso

Balibaris entra en procedimiento concursal en Francia. La justicia gala ha colocado la compañía en redressement judiciaire, según una anotación depositada en el registro del tribunal de actividades económicas de París consultada por AFP. La resolución fija fecha de cesación de pagos en 24 de diciembre de 2025.

Fundada en 2010, Balibaris se ha posicionado en el segmento medio-alto del armario masculino, con un discurso apoyado en colecciones fabricadas en Europa y una propuesta de sastrería contemporánea. La compañía concentra su operativa en París, donde se ubica su sede, en 6ème arrondissement.

En el plano de la distribución, la empresa opera con 57 puntos de venta en Francia, incluyendo su presencia en grandes almacenes como Galeries Lafayette y Printemps, según los datos disponibles en su web. A esa red se suman sus tiendas en París, cuatro boutiques en Londres, además de una en Luxemburgo y otra en Bruselas.

El concurso llega después de que la empresa explicara que había solicitado el redressement para reestructurar una deuda que se había vuelto demasiado pesada. En su desglose, Balibaris apuntó al remanente de un préstamo garantizado por el Estado francés (PGE) y, sobre todo, a 8 millones de euros de deuda bancaria.

En paralelo, la marca reivindicaba un crecimiento medio anual del 5% y un volumen de negocio cercano a 40 millones de euros, con cerca de 200 empleados, según recoge Fashion Network. El procedimiento abre ahora un periodo de supervisión judicial orientado a renegociar el pasivo y buscar una salida de continuidad.

El redressement judiciaire es una herramienta habitual en el mercado francés para intentar preservar actividad y empleo mientras la empresa negocia con sus acreedores. En la práctica, la viabilidad suele depender de una ecuación que combina el simplificar estructura, recuperar margen y asegurar caja sin frenar del todo la actividad comercial.

Efecto dominó en el prêt-à-porter francés

El caso de Balibaris se enmarca en un contexto más amplio del prêt-à-porter francés, que lleva meses luchando por su supervivencia. En un clima en el que el consumo sigue contenido, el mercado hace también frente a la competencia feroz de operadores chinos competitivos como Shein. Muchas cadenas medianas, especialmente las que sostienen una red física amplia, compiten contra grupos internacionales con capacidad de promocionar y contra plataformas extraeuropeas que aceleran la rotación y empujan la guerra de precios.

A la vez, el negocio soporta un entorno de costes más exigente, con alquileres altos en ejes prime, logística más cara y una operativa omnicanal que no siempre se traduce en rentabilidad.

En los últimos meses, el sector ha acumulado episodios que ilustran esa reordenación. Kaporal y Jennyfer acabaron en liquidación judicial; Naf Naf volvió a pasar por redressement judiciaire; e Ikks fue rescatada en el último minuto. Más recientemente, grupo IDKids, matriz de Okaïdi, solicitó el redressement para varias de sus marcas. Pimkie, por su parte, también ha transitado por procesos de protección judicial y planes de continuidad. No se trata, por tanto, de una crisis puntual, sino del ajuste del modelo.