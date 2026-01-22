Techtextil y Techprocess aterrizan en Frankfurt en abril con 16 pabellones y 1.700 expositores

Modaes

Techtextil y Techprocess presentan su nueva edición, que se celebrará un año más en el recinto ferial de Messe Frankfurt, del 21 al 24 de abril. Este año el evento, enfocado en dar visibilidad y crear sinergias entre las empresas especializadas en tejidos y procesos textiles, contará con 16 pabellones y 1.700 expositores.

En una rueda de prensa este jueves, Sabine Scharrer, directora de gestión de marca de las ferias, e Ivonne Seifert, directora de comunicaciones de márketing, han desgranado las novedades principales de la próxima edición, que pretende ser la más internacional de todas, con visitantes de más de 100 países y expositores de hasta 50, el 70% de fuera de Alemania.

En este sentido, España vuelve a tener un lugar destacado en el evento. El país fue en la última edición el séptimo en nivel de participación. Por el momento, para la edición actual hay más de 60 empresas españolas inscritas en el evento, entre las cuales se encuentran Lenard, Ángel Textil y Santanderina. La cifra de empresas españolas participantes se ha incrementado un 70% en los últimos diez años, y la superficie contratada lo ha hecho en un 45%.

Este año, el foco estará especialmente puesto sobre las prendas de alto rendimiento, pero también sobre las prendas de protección, protagonistas del sector militar, “el que más crece en la industria”, ha explicado Seifert. En la última edición hubo 180 expositores procedentes del sector de la defensa, y se espera que esa cifra sea más alta este año.

“La industria necesita una plataforma internacional, de innovación, en la que se reúnan todos los agentes importantes”, ha afirmado Seifert. “La colaboración es clave; las ferias siempre dan orientación y una visión de conjunto”, ha sostenido. Por primera vez, en esta edición habrá “un área separada para productos químicos y tintes textiles”, dos de las áreas que más evolucionan.

La responsable de comunicación de las ferias ha abordado también la importancia de la Inteligencia Artificial (IA), “que está transformando el mundo en el que vivimos, los flujos de trabajo, los modelos de negocio”. En este sentido, ha puesto en valor el premio a la innovación que se entregará en esta edición, al que este año se han presentado un 15% más de candidaturas.

Por su parte, Sabine Scharrer, directora de gestión de marcas, ha destacado el hecho de que las ferias “cubren toda la cadena de valor del textil, con expositores mostrando las últimas tecnologías, con producciones avanzadas y tecnología para materiales textiles, corte o procesamiento, entre otras”. Se cubrirán doce segmentos industriales, entre los que se incluyen fibras e hilos, compuestos, productos químicos o tintes.

A pesar de que la organización no ofrece datos provisionales de visitantes esperados, en la última edición se registró la visita de hasta 35.000 personas de 112 países, y se espera que esta cifra crezca este año. Además, la tasa de retorno al evento de los visitantes se sitúa en el 85%.