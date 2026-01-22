Pablo Bueno

Canopy presentó esta semana en Davos un nuevo esquema de financiación orientado a acelerar la descarbonización de las cadenas globales de suministro de papel, envases y textil. El monto total de la inversión a siete años ascendería a 78.000 millones de dólares, pero lo que la organización ha planteado en el foro ha sido la primera fase del proyecto. La movilización de los primeros 2.000 millones junto a la NO.17 Foundation y Tsao Pao Chee Group (Tpc).

El modelo se apoya en estructuras de financiación mixta o blended finance, con el objetivo de reducir el riesgo de las inversiones iniciales y atraer capital institucional hacia materiales alternativos de menor impacto ambiental. Según la organización, estas soluciones se basan en fibras procedentes de residuos agrícolas y textiles reciclados, en sustitución de materias primas intensivas en carbono.

India acogerá el primer despliegue del programa, concebido posteriormente para su replicación en otros mercados. La inversión inicial permitiría habilitar hasta 1,5 millones de toneladas de nueva capacidad productiva de papel, packaging y fibras textiles de nueva generación en el país, dentro de una iniciativa más amplia que aspira a movilizar 78.000 millones de dólares a escala global hasta 2033.

Desde Canopy subrayan que el cambio en las cadenas de suministro es uno de los principales vectores para avanzar en los objetivos climáticos y de biodiversidad antes de 2030. La entidad recuerda que los flujos actuales de financiación hacia soluciones basadas en la naturaleza rondan los 200.000 millones de dólares, “apenas un tercio de lo necesario para cumplir los compromisos internacionales”.

“Este es el momento de replantear cómo fluye el capital hacia las soluciones climáticas a escala”, señaló Nicole Rycroft, fundadora y directora ejecutiva de Canopy. Según explicó, el modelo busca “sentar las bases para sustituir fibras forestales de alta huella de carbono y crear una arquitectura financiera replicable en otros mercados clave”.

La organización destaca que más de 950 marcas (entre las que se encuentran Inditex, Hugo Boss o Etam), con una facturación conjunta superior a 2,1 billones de dólares, ya colaboran con Canopy, lo que refuerza las expectativas de demanda futura. En palabras de Zoë Caron, responsable estratégica de inversiones globales, “con estas estructuras se puede dirigir capital hacia cadenas de suministro más circulares, transformando residuos agrícolas y textiles en materias primas de mayor valor añadido”.

En el caso de India, el proyecto también se vincula a impactos colaterales como la reducción de la quema de residuos agrícolas, un factor relevante en los episodios de contaminación atmosférica. Canopy sostiene que desviar estos residuos hacia usos industriales podría mejorar la calidad del aire y reforzar los ingresos rurales, al tiempo que reduce la volatilidad asociada a las cadenas de suministro dependientes de la madera.