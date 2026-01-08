Zalando cierra un centro logístico en Alemania con 2.700 empleados

Modaes

Zalando cerrará a finales de septiembre un centro logístico en la ciudad alemana de Erfurt que da empleo a unas 2.700 personas y ha informado, también, de que cesará sus operaciones en tres almacenes localizados fuera de Alemania usados por proveedores externos que trabajan con la multinacional y About You, la cadena de moda comprada el verano pasado.

Según ha señalado Zalando a través de un comunicado, la decisión se enmarca en un plan de reorganización logística a nivel europeo que alineará la demanda con las capacidades combinadas de Zalando y About You.

La página web de Zalando indica que cuenta actualmente con 6.000 empleados en Alemania y con centros logísticos en países como Polonia, Francia o España. Una vez concluido todo el reajuste, poseerá 14 centros logísticos distribuidos en siete países distintos.

La renovación del organigrama y la automatización permitirá “continuar creando valor y creciendo conforme a lo previsto”. Así, Zalando ha confirmado su objetivo a medio plazo de crecimiento anual compuesto de entre un 5% y el 10% tanto para los ingresos como el valor bruto de las mercancías procesadas.

Zalando cesará también las operaciones de tres almacenes situados fuera de Alemania

El gigante alemán del ecommerce cerró los nueve primeros meses del ejercicio 2025, periodo concluido el pasado 30 de septiembre, con una cifra de negocio de 8.275 millones de euros, un 13,7% más que en los nueve primeros meses del año previo. El beneficio neto cayó un 9,2%, hasta 119 millones de euros.

“Estamos progresando de forma positiva, y nos encontramos en la dirección correcta para cumplir con nuestros objetivos para el cierre del ejercicio”, valoró la compañía durante la presentación de los resultados. Zalando mantuvo sus previsiones para el año completo 2025, con un crecimiento de la facturación de hasta el 7%.