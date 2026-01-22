Primark confirma sus previsiones y pincha en Navidad, con un retroceso del 2,7%

Modaes

Primark confirma sus previsiones. El grupo irlandés de moda low cost ha anotado un retroceso del 2,7% en sus ventas comparables, mientras que las totales han avanzado un 1% en las 16 últimas semanas, hasta el 8 de enero de 2026, al calor de las nuevas aperturas.

AB Foods ha señalado que Primark ha anotado una facturación de 3.502 millones de libras (4.016 millones de euros), durante el periodo mencionado.

Por geografías, las ventas comparables han aumentado en Reino Unido alrededor de un 1,7%, mientras que las ventas totales lo han hecho en un 3%. En la misma línea, la suma de Reino Unido e Irlanda ha anotado unas ventas comparables un 1,1% mayores, y las totales han sido un 2% más altas. La unión entre ambos territorios supone el 45% de las ventas totales.

El área de retail del grupo AB Foods anota una facturación superior a 4.000 millones de euros

Sin embargo, en Europa (excluyendo Reino Unido e Irlanda), las ventas comparables han retrocedido un 5,7%, mientras que las totales lo han hecho un 1%. Esta región continúa siendo, sin embargo, el principal motor de ventas, copando hasta el 49% del total.

En este contexto, Primark ha anunciado recientemente la puesta en marcha de una nueva tienda en Londres, concretamente en Wimbledon, que conforma la primera apertura en la ciudad en prácticamente diez años.

Primark finalizó el último ejercicio (concluido en septiembre del año pasado) con un crecimiento del 1%, hasta 9.489 millones de libras (10.769 millones de euros), con una aportación de las aperturas al aumento de las ventas del 4%. El resultado operativo se situó en 1.120 millones de libras (1.276,6 millones de euros), un 1,8% más que en 2024, tras haberlo disparado un 53% doce meses antes.