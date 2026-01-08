Las ventas de moda en Alemania se hunden un 4,1% en noviembre y rompen la tregua de octubre

Pablo Bueno

Las ventas minoristas de moda en Alemania vuelven a terreno negativo. La facturación del comercio de textil, prendas de vestir, calzado y artículos de cuero cerró el pasado noviembre con una caída del 4,1% interanual, tras haber logrado un ligero crecimiento del 0,7% en octubre, según los datos publicados por la Oficina Federal de Estadística Alemana, Destatis. El retroceso de noviembre contrasta también con el descenso más moderado del 0,3% registrado en septiembre.

Con este resultado, el sector rompe la breve tregua del décimo mes del año y vuelve a evidenciar la fragilidad del consumo de moda en el mercado germano, que encadena un comportamiento errático en la recta final del ejercicio.

La evolución de noviembre devuelve al sector a una dinámica claramente contractiva. El retroceso del 4,1% supone el peor dato mensual desde comienzos de otoño y aleja a la moda del tono positivo que logró recuperar puntualmente en octubre. En términos acumulados, entre enero y noviembre de 2025 las ventas minoristas de moda en Alemania registran una caída del 0,1%, empeorando frente al crecimiento del 0,5% que acumulaban hasta octubre, aunque mejorando respecto al descenso del 1,4% que arrastraban al cierre de septiembre.

Entre enero y noviembre de 2025, las ventas minoristas de moda en Alemania acumulan una caída del 0,1%

Pese a esta mejora progresiva en el acumulado anual, el comportamiento mensual evidencia que el sector sigue sin consolidar una recuperación del comercio minorista, especialmente en un contexto de presión sobre el gasto de los hogares.

El mal comportamiento de la moda se produce en un mes adverso para el conjunto del comercio minorista alemán. En noviembre, las ventas del sector en su totalidad retrocedieron un 1% interanual, frente al crecimiento del 2,6% registrado en octubre y del 4,4% anotado en septiembre.

En el acumulado de los once primeros meses del año, el comercio minorista alemán registra una subida de ventas del 3,8%, un giro significativo frente al crecimiento del 4,4% que acumulaba hasta octubre y del 3,6% contabilizado hasta septiembre.

Con noviembre ya cerrado, el sector de la moda afronta el último mes del año con el reto de estabilizar su evolución y limitar el impacto de un ejercicio marcado por la volatilidad del consumo y la falta de tracción de la demanda interna en Alemania.