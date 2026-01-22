Next sigue de compras y adquiere la cadena de calzado Russell&Bromley

Modaes

Next avanza en su estrategia compradora, con la mirada puesta en empresas con situaciones económicas críticas. La compañía británica de distribución de moda ha anunciado la compra de la histórica compañía de calzado de lujo Russell&Bromley, inmersa en un concurso de acreedores, por 2,5 millones de libras (2,87 millones de euros).

Según han avanzado medios británicos, Next se ha hecho con la marca y con tres de las 36 tiendas de la compañía, además de con parte del stock existente, por el que pagará 1,3 millones de libras (1,49 millones de euros) adicionales. El futuro del personal dentro de la marca no estaría garantizado.

El administrador concursal, Interpath, todavía está decidiendo qué pasará con las tiendas restantes que, por el momento, continúan abiertas. Tampoco se conoce el destino de los nueve establecimientos que la compañía tiene en régimen de concesión y que, en conjunto, emplean a 400 personas.

El consejero delegado de Russell&Bromley, Andrew Bromley, ha calificado de “difícil” la decisión de vender, pero ha afirmado que era la mejor vía para garantizar el futuro de la compañía. La empresa cuenta con 150 años de historia.

Las tres tiendas de Russell&Bromley que Next ha adquirido se encuentran en Chelsea, Mayfair y Kent, y dan trabajo a unos 48 empleados. Son las que se encontraban en ubicaciones de alto poder adquisitivo, en Londres o sus alrededores.

Next ha buscado en los últimos meses hacerse con empresas con potencial que atraviesan por dificultades económicas. Así lo hizo con Seraphine, empresa de moda premamá, que adquirió en agosto por 600.000 libras (689.136 euros). La compañía había cesado sus operaciones y, con unos nuevos administradores al mando, ya no aceptaba más pedidos.

Este mismo mes, por otra parte, se ha dado a conocer la intención de Next de hacerse con LK Bennett, empresa de moda de lujo también fundada en Londres, en 1990. LK Bennett presentó a finales del año pasado una solicitud ante los tribunales para nombrar administradores concursales. En ese caso, fuentes del sector también apuntaron que era poco probable que Next se hiciera con su red de tiendas físicas, compuesta por nueve locales y diversas franquicias.

Según las últimas informaciones publicadas, Next continúa su crecimiento. La empresa alcanzó un beneficio de 1.375 millones de libras (1.584 millones de euros) en el primer semestre de 2025, alrededor de 150 millones de libras más que en el mismo periodo del año anterior.