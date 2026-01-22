Kaia Gerber, inversora: entra en el capital de Re/Done y toma la dirección creativa

Modaes

Re/Done suma talento de Hollywood. La actriz y modelo estadounidense Kaia Gerber se ha unido a la compañía especializada en denim como inversora, socia creativa y miembro del consejo asesor. Gerber colaborará con los equipos de la empresa, así como en el diseño de las prendas, su estrategia, el desarrollo y la dirección creativa de la marca.

Con el objetivo de llevar a cabo un plan de expansión tanto en retail como en wholesale, la compañía contará con Gerber, hija de la modelo estadounidense Cindy Crawford, quien ya ha ayudado a Re/Done a elegir su protagonista en la próxima campaña de primavera. La modelo Secret Snow, hija del artista estadounidense Dash Snow, será fotografiada por la artista Yasmine Diba.

La relación entre la compañía y Gerber empezó hace más de una década, y fue ella quien presentó a su madre antes del lanzamiento de la colección cápsula conjunta de Crawford y Re/Done en 2017.

Re/Done y Kaia Gerber siguen los pasos de otras marcas como Skims o Rhode, que se han abierto paso en el mercado apoyadas por sus fundadoras y ‘celebrities’

Publicidad

“Somos conscientes de los desafíos, tanto macroeconómicos como dentro de nuestra industria de la moda, en torno a la combinación de canales -ha señalado Phillip Prado, director ejecutivo de Re/Done, que se incorporó la empresa procedente de Gucci el pasado mayo-; sin embargo, el negocio del comercio electrónico está experimentando un impulso extraordinario”.

Durante los últimos años, las celebridades han puesto su punto de mira en marcas de moda y cosmética, bien creando las suyas propias o bien apoyando a las ya fundadas. Desde Kim Kardashian con Skims y sus últimas colaboraciones con Nike y The North Face, que llegaron después de que la compañía estadounidense alcanzase una valoración de 5.000 millones de dólares tras cerrar una ronda de financiación de 225 millones de dólares, hasta Hailey Bieber con Rhode, que se abrió paso en 2022 con sólo tres productos en su cartera y un enfoque directo al consumidor para ser adquirida, en 2025, por el grupo E.l.f Beauty en una operación de 800 millones de dólares más un pago adicional ligado a resultados.

Fundada en el centro de Los Ángeles en 2014 por los diseñadores Sean Barron y Jamie Mazur, Re/Done se especializa en la reutilización de prendas vintage de segunda mano y en la creación de una nueva narrativa en torno a marcas estadounidenses como Hanes, Levi’s, Dr. Scholls y Ford.