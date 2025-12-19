Vestidíssima alcanza el millón de euros en ventas y apunta hacia Francia, Italia y Alemania

Irene Juárez

Vestidíssima crece en España y encara 2026 con el objetivo de abrirse al mercado internacional. La compañía, especializada en distribución de moda para invitadas y novias, ha superado el millón de euros en facturación en 2025, y espera multiplicar por dos esta cantidad el año que viene. Para ello, se proyecta en mercados como Francia, Italia y Alemania.

La empresa nació hace ocho años como una propuesta exclusivamente online. Sin embargo, la necesidad de mantener un contacto más directo y cercano con las clientas ha empujado a la compañía a plantearse una incursión en el ámbito del retail. Así, este año Vestidíssima ha puesto en marcha su primer showroom en Málaga, la tierra de su fundadora y consejera delegada, Estefanía García. Se encuentra en el número 6 de la calle Strachan.

Estefanía García cuenta con una dilatada trayectoria en la industria de la moda, con experiencia en Bestseller, Sonae o Neck&Neck. En 2017, el año en que se casó, detectó una falta de propuestas con oferta de invitada a precios asequibles y que se dirigieran a un público amplio. Vestidíssima fue concebida entonces como una propuesta multimarca que, con el tiempo, ha evolucionado hacia el diseño propio.

Actualmente, la compañía cuenta con unas 180 referencias anuales y un precio medio de 120 euros. Su oferta está formada en un 70% por diseños propios y alrededor de un 30% procedentes de un proveedor nacional.

Mediante el canal online, Vestidíssima tiene hasta el momento presencia en España y Portugal. El año que viene, la compañía comenzará a operar también en Francia, Italia y Alemania. En enero, la web se traducirá a los idiomas de estos tres países y, en el segundo trimestre, ya se pondrá en marcha un dominio diferente para cada uno de ellos. “Creemos que nuestro producto hecho en España se va a valorar mucho en el extranjero, por estilo y precio”, argumenta García.

Vestidíssima está valorando también la posibilidad de crecer en España mediante franquicias. Todavía no es algo cerrado, pero la compañía está negociando la apertura de esta tipología de tiendas de la mano de un grupo español de moda femenina casual que opera con pequeñas tiendas por el territorio. El objetivo es concretar esta apuesta entre 2026 y 2027.

La compañía de moda de invitada concentra su producción en dos fábricas situadas en España, para “poder trabajar con volúmenes de producción y abaratar costes”. En un inicio, la compañía llevaba a cabo una parte de su producción en el mercado nacional, mientras que la otra la importaba. Sin embargo, actualmente, el 100% de sus productos son hechos entre Madrid y Barcelona.

Vestidíssima cuenta con una plantilla de cinco personas y externaliza prácticamente todos los departamentos, entre ellos también la logística. La propiedad está enteramente en manos de la fundadora que, por el momento, no contempla la posibilidad de abrir capital. “El crecimiento tiene que ser sostenido para que se mantenga en el tiempo, a base de experiencia y de un equipo formado. No hay que morir de éxito”, reflexiona la fundadora.

En el showroom de Vestidíssima en Málaga, inaugurado este marzo, la compañía ofrece también un servicio de asesorías personalizadas. “El contacto directo con las clientas nos sirve para detectar necesidades. En online, hay una parte muy importante con la clienta que se pierde”, explica García.

Consciente de que el mercado de la moda de eventos cada vez está más explotado, García defiende la agilidad de su propuesta. “Somos muy rápidos para entregar el vestido, lo hacemos entre 24 y 48 horas, porque contamos con el stock suficiente”, defiende. Y destaca el hecho de que, además de diseñar y producir en proximidad, su catálogo también incluye tallas grandes. Y eso, en un producto de importación, es difícil de encontrar”, asegura.