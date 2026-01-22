Modaes

Interparfums cierra 2025 al alza. El grupo galo alcanzó ventas de 899,4 millones de euros, un 2,1% más que en 2024, pero estuvo penalizado por la debilidad del dólar. Sin el efecto divisa, la compañía situó el crecimiento en 4,3%, hasta 918 millones de euros.

En un comunicado emitido este jueves, la empresa explicó que el tipo de cambio recortó parte del avance y que la cobertura de divisa puesta en marcha al inicio del ejercicio amortiguó el impacto. Con ese apoyo, Interparfums consideró que el cierre fue ligeramente mejor de lo previsto.

El cuarto trimestre dejó una evolución prácticamente plana. Las ventas se situaron en 199 millones de euros, frente a los 200,3 millones de euros registrados en el mismo periodo del año anterior.

El desempeño por marcas subrayó que las licencias más maduras sostuvieron el volumen y algunas apuestas recientes ganaron velocidad. Coach elevó sus ventas un 10%, hasta 200 millones de euros, apoyada en el tono positivode sus líneas femeninas y masculinas y dos lanzamientos activados en el primer semestre.

Interparfums consolidó Coach y aceleró Lacoste en su segundo año

Por su parte, Jimmy Choo avanzó un 2%, hasta 227,9 millones de euros, con continuidad de sus franquicias y un negocio masculino que mantuvo tracción, especialmente en Estados Unidos. La francesa Lacoste firmó uno de los saltos más visibles del ejercicio. La marca creció a doble dígito, un 21% hasta 95,4 millones de euros, en su segundo año de actividad, en línea con el reposicionamiento iniciado en 2024.

Sin embargo, no todas las licencias jugaron a favor. Montblanc retrocedió un 5% hasta 193,2 millones de euros, mientras que Lanvin lo hizo un 10%, hasta 41 millones de euros, en un año con menos novedades y con un entorno geopolítico que enfrió ciertos mercados.

Por geografías, Norteamérica elevó sus ventas un 5% hasta 347,1 millones de euros, en un mercado que el grupo describió como especialmente dinámico. En ventas locales, Interparfums destacó un crecimiento superior al 9% en Estados Unidos, con Coach y Jimmy Choo como tracción principal.

Europa occidental avanzó un 5% hasta 162,7 millones de euros, tras un 2024 de comparativa exigente. Francia creció un 4%, hasta 57,9 millones, pese a un mercado doméstico que el grupo describió a la baja en volumen y valor.

El grupo francés reforzó Norteamérica y Europa occidental, mientras Asia cedió terreno

Asimismo, Asia Pacífico bajó un 8%, hasta 115 millones de euros, por disrupciones puntuales de distribución en Corea e India. Al mismo tiempo, China repuntó 27% y Japón creció 10%, amortiguando parte del retroceso regional. Finalmente, Oriente Medio cedió un 6%, hasta 52,2 millones de euros, todavía afectado por los conflictos y la reducción de puntos de venta, según la compañía.

De cara a 2026, Interparfums se declaró muy prudente ante la incertidumbre económica, geopolítica y monetaria. El grupo confió, aún así, en recuperar ritmo a partir de 2027 con una cartera de licencias más amplia y un calendario de lanzamientos más intenso.

El plan de producto para 2026 incluye alrededor de quince extensiones y el avance de desarrollos iniciales para Annick Goutal, Off-White y Longchamp, con lanzamientos previstos a partir de 2027.