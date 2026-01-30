Colombiatex cierra su edición 2026 con 30.000 asistentes y 615 expositores

María Bertero. Medecllín

Colombiatex de las Américas se consolida como la feria de referencia en Latinoamérica. El evento, que tuvo lugar del 27 al 29 de enero en Plaza Mayor de Medellín, concluyó su edición número 38 con el foco puesto en buscar nuevas alternativas al sourcing textil.

“Esta feria se da en un momento de cambio de contexto global, por lo que estamos muy orgullosos de las cifras que hemos obtenido”, destacó Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, empresa organizadora del evento.

La feria reunió a 30.000 asistentes en sus tres jornadas, de los cuales al rededor de 3.000 fueron visitantes extranjeros. Además, Colombiatex contó con todos sus pabellones llenos, con 615 expositores, 215 de ellos internacionales.

“Esta cifra de stands demuestra que los compradores pueden encontrar en Colombiatex toda la cadena completa para el desarrollo de una prenda”, aseguró Leonor Hoyos, directora de ferias de Inexmoda. “El éxito de la feria también se mide por la fidelidad de muchos de nuestros expositores y que cada año quieren más espacio con sus stands”, añadió.

Colombiatex en cifras: 615 expositores, 30.000 asistentes, 17.000 compradores, 11,6 millones de dólares de impacto y más de 3.000 empleos generados

Publicidad

Entre los expositores, destacó la presencia de países como Turquía o Italia, que contaron con espacios destacados en la feria, así como también India y Brasil. Perú, México, Ecuador y Estados Unidos también quisieron tener presencia en Colombiatex 2026.

La feria cerró con 17.000 compradores, de los cuales más de 2.000 fueron internacionales. “Esto nos habla no sólo de una feria concurrida, sino de que es un evento que genera una derrama económica para Medellín, con un impacto económico por 11,6 millones de dólares y más de 3.000 empleos generados”, remarcó Díez.

Durante la muestra comercial, realizada en 12.000 metros cuadrados de Plaza Mayor Medellín, se presentaron desarrollos en textiles, insumos, maquinaria, soluciones sostenibles y tecnología. De los 17.000 compradores que tuvo Colombiatex, el 45% fueron confeccionistas de marca propia.

Este año, la feria contó con su primer showroom especializado en paquete completo, donde los compradores podían conectarse con 80 empresas especializadas en servicios integrales para la industria.

“Hasta este momento, ya cerrando feria, se han concretado cuatro acuerdos comerciales por 134,5 billones de pesos colombianos (cerca de 37 millones de dólares), y se han generado más de 700 contactos, lo que refleja una dinámica activa de relacionamiento y oportunidades de negocio”, aseguró Sara Vives, gerente de Cluster Moda Antioquia.

La feria también contó con su Set de Conocimiento, donde se abordaron temas cruciales para el sector. “En este tipo de ferias la clave es la innovación, se crearon para que las marcas puedan diferenciarse y la única manera es con la innovación y el conocimiento, por eso fue fundamental invitar a expertos internacionales para que compartan sus conocimientos”, concluyó Díez.