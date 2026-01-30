Deckers engorda un 9% ventas y resultado en los nueve primeros meses aupado por Hoka

Modaes

Deckers vuelve a registrar un resultado al alza. El gigante estadounidense del sector del calzado ha avanzado más de un 9% tanto en ventas como en beneficios durante los nueve primeros meses del ejercicio con la propuesta de Hoka volviendo a liderar el crecimiento global de la compañía, con un avance del 18,5%.

Concretamente, el grupo ha concluido los nueve primeros meses del ejercicio fiscal de 2025 con una cifra de negocio de 4.352,9 millones de dólares, un 9,8% más que en el mismo periodo de 2024, cuando registró una facturación de 3.963,83 millones de dólares. Por su parte, el resultado neto se ha situado en 888,5 millones de dólares, un 9% más que en 2024, cuando se situó en 814,68 millones de dólares.

En el tercer trimestre del ejercicio, Deckers ha registrado una cifra de negocio de 1.957,5 millones de dólares, un 7,1% más que en el mismo periodo de 2024, cuando la cifra fue de 1.827,17 millones de dólares. Por su parte, el resultado neto también ha sido superior, pasando de 456,7 millones de dólares hasta 481,1 millones de dólares. Esto supone un aumento del 5,34%.

Deckers anota facturación un 18,5% mayor en el tercer trimestre, hasta 530,9 millones de dólares

En el tercer trimestre del ejercicio en curso, Hoka ha sido la marca de la cartera de Deckers que ha avanzado a un ritmo mayor. Concretamente, la propuesta ha aumentado su cifra de negocio un 18,5%, desde 628,9 millones de dólares en el mismo periodo de 2024 hasta 530,9 millones de dólares en 2025.

Por su parte, UGG continúa siendo la propuesta con mayor facturación. Sin embargo, el avance es menor que el de Hoka. La marca ha anotado una cifra de negocio de 1.305 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025, un 4,9% más que en el mismo periodo de 2024, cuando la cifra se situó en 1.244 millones de dólares.

La categoría de otras marcas, entre las que se encuentran Teva, Sanuk o Ahnu, ha retrocedido un 55% en el tercer trimestre del ejercicio, desde 52,1 millones de dólares en el periodo de 2024 hasta 23,2 millones de dólares.

Por canales, wholesale ha avanzado un 6% en el tercer trimestre, hasta 864,6 millones de dólares, y el direct to consumer lo ha hecho un 8,1%, hasta 1.093 millones de dólares. Por geografías, el negocio estadounidense ha incrementado un 2,7% hasta 1.201 millones de dólares en el tercer trimestre, en comparación con el mismo periodo de 2024, mientras la facturación en el mercado internacional ha avanzado un 15%, hasta 756,7 millones de dólares.