Colombiatex calienta motores para posicionar a Colombia en el ‘sourcing’ mundial

María Bertero

Cuenta atrás para la próxima edición de Colombiatex de las Américas. El evento, organizado por Inexmoda, dará comienzo el próximo 27 de enero el pistoletazo de salida al calendario ferial de Latinoamérica, en una nueva edición que busca redefinir el mapa mundial del sourcing.

En un contexto internacional marcado por la incertidumbre, la presión sobre las cadenas de suministro y la necesidad de modelos productivos más eficientes y sostenibles, Colombiatex acogerá del 27 al 29 de enero a los principales actores de la industria de la moda en Plaza Mayor Medellín.

Esta será la edición número 38 de la feria y el eje central será El mapa del sourcing global, proponiendo una lectura de la actualidad del sector. “El abastecimiento dejó de ser una operación exclusivamente transaccional para convertirse en un objetivo guiado por la resiliencia, la trazabilidad y la reducción de riesgos”, apuntan desde Inexmoda en la previa del evento.

Frente a este panorama, Colombiatex actúa como conector de la cadena de valor global, integrando negocios, tendencias, innovación y sostenibilidad. El evento buscará proponer nuevas formas de abastecimiento para los modelos de negocio actuales.

Colombiatex 2026 espera reunir a 30.000 visitantes, de los cuales unos 12.000 serán compradores

Publicidad

“La industria de la moda atraviesa una transformación estructural que obliga a repensar cómo se construyen las marcas y cómo se gestionan sus cadenas de suministro”, subraya Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda.

La próxima edición de Colombiatex reunirá a 500 expositores de más de veinte países, en un área ferial superior a 27.000 metros cuadrados. Se espera que en los tres días que dura la feria acudan 30.000 visitantes, de los cuales más de 12.000 serán compradores especializados.

El evento acogerá a toda la cadena de valor de la moda. En textiles y materias primas, participarán más de 230 expositores de países como Colombia, India, Brasil, Pakistán y Perú. En insumos, más de 110 expositores destacarán la personalización y las tendencias como elementos de diferenciación de marca, con participación de Colombia, Brasil y México.

El evento tendrá lugar del 27 al 29 de enero en Plaza Mayor Medellín

Publicidad

Esta edición de Colombiatex contará con un Showroom de Paquete Completo, una oferta de jeanswear, marroquinería, accesorios y formal-casual. Además, los asistentes podrán participar de la Ruta del Emprendedor, donde más de 300 empresas se reunirán para debatir el presente y futuro de la industria.

Inexmoda también organizará el Set de Conocimiento, con charlas y capacitaciones sobre la actualidad y futuro del sector. Este espacio se complementa con otras propuestas que tendrá Colombiatex como el Foro de Tendencias, donde se analizan las estéticas de la temporada; la Ruta de la Sostenibilidad, que destaca empresas y modelos de negocio que integran criterios ambientales, sociales y económicos en la toma de decisiones; y la Biblioteca de Materiales, un espacio que pone a las materias primas en el centro de la conversación.