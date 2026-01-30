Veepee vende el negocio de Privalia en Brasil al fondo de inversión Order VC

Modaes

El grupo francés Veepee desinvierte en el mercado brasileño. La compañía, especializada en la venta online de stocks de marcas (principalmente de moda), ha llegado a un acuerdo para la venta de su negocio en Brasil, operado a través de Privalia, al fondo de inversión Order VC. El importe de la transacción no ha trascendido.

Según ha adelantado Valor, el acuerdo para la compraventa ya ha sido presentado ante el regulador de competencia de Brasil y está a la espera de su aprobación. Cuando se complete la operación, la operación en Brasil continuará estando liderada por Fernando Boscolo, actual primer ejecutivo de Privalia en el país.

En 2011, Privalia Brasil anunció su intención de salir a Bolsa, pero suspendió el proceso por la volatilidad del mercado. Meses más tarde, el negocio en Brasil se puso en venta, aunque no ha sido hasta ahora cuando Veepee ha encontrado un comprador. El grupo galo tomó la decisión de centrarse en sus operaciones en Europa, en mercados como Francia, España e Italia.

Veepee heredó el negocio en Brasil con la compra de la española Privalia en 2016

A mediados de 2016, Veepee (entonces Vente Privee) se hizo con el control de uno de sus mayores rivales: la compañía española Privalia. La operación rondó los 500 millones de euros. Con esta operación, Veepee reforzó sus operaciones en Europa, pero también heredó el negocio de Privalia en Latinoamérica, en mercados como Brasil.

El negocio de la venta online de stocks de marcas de moda floreció al calor de la Gran Recesión y del desarrollo del ecommerce como canal de distribución, lo que propició el nacimiento de decenas de operadores en el segmento. Durante los últimos años, sin embargo, los outlets online han perdido fuerza, a medida que las marcas han desarrollado sus propias plataformas online y han controlado más el stock.

A la espera de que Veepee dé a conocer sus resultados de 2025, la empresa cerró 2024 con una facturación de 3.300 millones de euros en todo el mundo, lo que supuso un crecimiento del 3% respecto a 2023. Este aumento de la facturación representó una moderación respecto al ejercicio anterior, cuando había anotado un crecimiento del 7%.