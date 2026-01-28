LVMH se desploma en Bolsa y arrastra al sector del lujo tras unos resultados a la baja

Modaes / Agencias

LVMH traslada a Bolsa unos resultados a la baja. Las acciones del gigante del lujo llegaban a caer este miércoles más de un 8%, después de que la compañía dirigida por Bernard Arnault anunciara el martes un descenso del 13,3% del beneficio en 2025 y con un retroceso de casi el 5% de la facturación, lastrada por la fortaleza del euro.

En la conferencia de analistas posterior a la publicación de las cuentas del conglomerado, Arnault se mostró cauto con la evolución esperada para este año: “El ejercicio 2026 tampoco será sencillo, pero vamos paso a paso”.

La compañía concluyó su ejercicio 2025 con una facturación de 80.807 millones de euros, lo que supuso un descenso del 1% en términos orgánicos y del 5% en cifras reportadas. En un entorno económico y geopolítico complejo, particularmente para las compañías de lujo, el grupo sostuvo el pulso del negocio y evitó un deterioro mayor en el tramo final del ejercicio.

LVMH registró un avance orgánico del 1% en el cuatro trimestre del ejercicio anterior

LVMH apuntó, a cierre del año, hacia una cierta estabilización. En el cuarto trimestre de 2025, la compañía registró un avance orgánico del 1%, ligeramente optimista y en línea con el tercer trimestre. El grupo indicó, además, que Asia, excluido Japón, volvió al crecimiento en la segunda mitad del ejercicio.

La compañía ha estimado que las fluctuaciones del tipo de cambio tuvieron un impacto negativo global de 1.065 millones de euros en el resultado de las operaciones recurrentes, en comparación con 2024. Tras la apertura de los mercados de Europa, las acciones del conglomerado llegaban a perder un 8,19% de su valor, aunque a medida que avanzaba la sesión lograban contener el castigo y frenaban la caída al 7%.

LVMH elevó ayer su participación al 94% desde el 85% en Loro Piana, tras adquirir un 9% adicional por 1.000 millones de euros mediante una opción de compra, ejercida según los términos del acuerdo sellado en 2013. Con este movimiento, la marca italiana queda valorada en 11.000 millones de euros.