Primark acelera en Oriente Medio con cinco aperturas en 2026

Primark prosigue con su expansión por Oriente Medio, país donde prevé llevar a cabo hasta cinco aperturas este año. De la mano de su socio Alshaya Group, la compañía de moda low cost pondrá en marcha tres tiendas en Dubái, en la primera mitad del año, y entrará en Baréin y Qatar a finales de 2026.

Con las nuevas aperturas, Primark alcanzará una presencia internacional en veintiún mercados. La compañía toma la decisión de fortalecerse en Oriente Medio menos de un año después de aterrizar en Kuwait, en octubre de 2025, y se propone continuar con su expansión por el territorio en los próximos años, según recoge un comunicado.

Primark aterrizará en Dubai Mall el 26 de marzo; en City Centre Mirdif en abril, y en Mall of the Emirates en mayo. En una segunda ronda de aperturas, la compañía iniciará sus operaciones en el City Centre Bahrain y en el Doha Festival City de Catar. Todas las aperturas se llevarán a cabo de la mano de Alshaya Group.

Primark cuenta con 475 tiendas en 18 países de Reino Unido, Europa, Oriente Medio y Estados Unidos

El consejero delegado interino de Primark, Eoin Tonge, ha destacado el “potencial” de la compañía en Oriente Medio y ha puesto en valor su llegada a veintiún países. Actualmente, Primark cuenta con más de 475 tiendas en 18 países de Reino Unido, Europa, Oriente Medio y Estados Unidos.

La compañía también tiene planes de expansión en mercados donde ya está presente. Entre ellos se encuentra la apertura de una primera tienda insignia en Manhattan, Nueva York, prevista para la primavera de este año. Esta apertura se enmarca en la celebración, el año pasado, del décimo aniversario de Primark en Estados Unidos.

Primark ha ajustado previsiones para la primera mitad de 2026, ante un descenso de ventas. Concretamente, el grupo irlandés de moda redujo sus ventas por superficie comparable un 2,7% en las 16 semanas del inicio del año fiscal (hasta el 3 de enero de 2026), mientras que logró crecer un 1% en ventas totales, gracias a la apertura de nuevas tiendas.

Primark finalizó el último ejercicio fiscal con un crecimiento del 1%, hasta 9.489 millones de libras (10.769 millones de euros), con una aportación de las aperturas al aumento de las ventas del 4%. El resultado operativo se situó en 1.120 millones de libras (1.276,6 millones de euros), un 1,8% más que en 2024, tras haberlo disparado un 53% doce meses antes.