Falabella compra una participación minoritaria de su socio en Colombia por 136 millones

Falabella gana terreno en Colombia. El grupo chileno de grandes almacenes ha adquirido participaciones minoritarias que su socio en Colombia, Organización Corona, que mantenía en sus filiales por un total de 159 millones de dólares (136 millones de euros), según ha anunciado la empresa en un comunicado.

La operación incluye la participación del 35% en Falabella de Colonia, el 31,13% de Banco Falabella, el 35% de la Agencia de Seguros Falabella Limitada y el 35% de ABC de Servicios.

De esta manera, culmina el proceso de disposición de dichas participaciones minoritarias después de anunciar el 5 de junio de 2025 la notificación de salida voluntaria por parte de Organización Corona.

Falabella anotó una evolución al alza en las ventas en su mercado local, según sus resultados referentes al periodo de enero a septiembre de 2025

Falabella registró su mejor evolución en las ventas en su mercado local el pasado noviembre, cuando la compañía publicó sus resultados referentes a los nueve primeros meses del ejercicio 2025. Las ventas del grupo en Chile se situaron en 5,07 billones de pesos (4.674 millones de euros), un 10,2% más que en los nueve primeros meses de 2024. En Perú, su segundo mayor mercado, el alza fue de otro 9,9% interanual, hasta facturar 2,75 billones de pesos (2.534 millones de euros), mientras que el alza de la facturación de Falabella en Colombia se ha situado en un 0,8%, hasta 655.059 millones de pesos (603,4 millones de euros).

La compañía anotó un nuevo crecimiento en su facturación del 9,4%, en línea con el alza anotada en el primer semestre. En el conjunto de negocios del grupo, que incluyen varias líneas de retail pero también servicios financieros, la compañía acumuló una cifra de negocio de 9,43 billones de pesos chilenos (8.687,2 millones de euros).

El resultado bruto de explotación (ebitda) alcanzó los 1,35 billones de pesos (1.158 millones de euros), con un margen sobre los ingresos del 14%, frente al 11% del mismo periodo de 2024.