Las exportaciones colombianas de moda crecen un 2,3% en noviembre

La moda colombiana: atractiva en el extranjero. En noviembre, el país sudamericano mantuvo al alza sus exportaciones de prendas de vestir, aunque contrajo categorías como el calzado. Según datos publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) de Colombia, las exportaciones de prendas y accesorios de vestir se situaron en noviembre en 41,4 millones de dólares.

El dato del penúltimo mes del año es un 2,3% superior al registrado en noviembre de 2024, cuando el total exportado fue de 40,4 millones de dólares. La moda continúa siendo un sector clave en la industria manufacturera de Colombia, con una participación del 4,5% en noviembre, la más alta dentro de los artículos manufacturados.

Por volumen, las exportaciones crecieron aún más, con un incremento del 11,5% en el onceavo mes, hasta 1.082 toneladas métricas y una participación del 0,4% en su categoría.

Pese a la buena racha del sector, las exportaciones de calzado cerraron el anteúltimo mes de 2025 a la baja. En noviembre, el sector vendió al extranjero por valor de cuatro millones de dólares, lo que supuso un descenso interanual del 3,1%.

Sin embargo, otras categorías que conforman la cadena de valor de la moda colombiana tuvieron peor desempeño, como el caso de los hilados, tejidos y artículos confeccionados de fibras textiles, cuyas exportaciones se desplomaron un 17,5% en noviembre, hasta 20,7 millones de dólares.

Las ventas al extranjero del cuero, pieles finas curtidas y manufacturas de cuero también se redujeron a doble dígito en noviembre con una caída del 14,4%, hasta tres millones de dólares.

En total, la balanza comercial colombiana cerró noviembre en negativo, con un total de 4.016,6 millones de dólares, un 2,7% menos que en el mismo mes del año anterior. Desde el Dane atribuyen dicho descenso a la caída del 26,0% en las ventas externas del grupo de combustibles y productos de industrias extractivas.