American Eagle suma talento español con Lamine Yamal como nuevo embajador

American Eagle, a por el gol. La compañía estadounidense ha fichado al jugador de fútbol del FC Barcelona, Lamine Yamal, como embajador global de la marca en un acuerdo de cinco años que abarcará campañas y colaboraciones exclusivas a partir del próximo verano.

Tras haber contado con la actriz estadounidense Sydney Sweeney como imagen de su campaña del último otoño, la compañía avanza en su estrategia de colaboraciones con estrellas internacionales y emergentes.

“El fútbol atrae a una audiencia global inigualable, y nuestra alianza plurianual con Lamine Yamal sitúa a American Eagle en el corazón de la afición”, ha señalado Jennifer Foyle, presidenta de la compañía.

American Eagle, igual que Lacoste, Kérastase y Dior, apuestan por sumar nuevos perfiles internacionales como embajadores de sus firmas

American Eagle se ha unido a Lacoste, Kérastase y Dior en el nombramiento de nuevos embajadores como parte de sus estrategias de alcanzar un nuevo público. La firma francesa del cocodrilo anunció el fichaje del actor estadounidense Adrien Brody como embajador global de su línea de gafas y protagonista de la campaña internacional de Lacoste Eyewear.

La compañía de cuidado capilar Kérastase, por otro lado, recurrió a una de las actrices más icónicas de Hollywood, Demi Moore, en su apuesta por la belleza atemporal y en una alianza que celebra la fuerza femenina, la elegancia y la expresión personal.

La casa de lujo Dior también ha recurrido a esta estrategia anunciando el nombramiento del actor británico Josh O’Connor como figura de la marca y en alianza con el camino que recorre junto a su director creativo Jonathan Anderson, con quien O’Connor mantiene una estrecha amistad.

American Eagle logró mantener estables sus ventas hasta el tercer trimestre del ejercicio en curso, a pesar de que el beneficio continuó a la baja. En concreto, la empresa alcanzó una facturación de 3.736 millones de dólares en el periodo terminado el pasado 1 de noviembre, lo que supone un 0,3% más que en el mismo periodo del año anterior. El beneficio se redujo un 53,8%, hasta 104 millones de dólares.