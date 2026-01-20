Lacoste ve en Adrien Brody un símbolo de elegancia moderna para su línea de gafas

Modaes

Lacoste redefine su visión contemporánea con Adrien Brody como embajador. La firma francesa ha anunciado el fichaje del actor estadounidense como su nuevo embajador global de gafas, protagonizando la nueva campaña internacional de Lacoste Eyewear, marcando así un esperado regreso de colaboración entre la compañía y la estrella de Hollywood.

En 2012, Brody participó en la campaña de Lacoste bajo el nombre Unconventional Chic y catorce años después sigue manteniendo una estrecha relación con la empresa, vistiendo sus prendas y asistiendo a los desfiles de la firma.

A través de las redes sociales de la firma, se ha anunciado esta alianza con Brody luciendo dos piezas de la colección. Ambos modelos cuentan con monturas fabricadas con biomaterial y combinan un diseño geométrico y contemporáneo con el estilo clásico de la compañía, y con el icónico símbolo del cocodrilo en metálico.

Lacoste pretende alcanzar en 2026 los 4.000 millones de euros de facturación

Lacoste continúa reforzando su identidad de marca a través de colaboraciones con figuras destacadas y con larga trayectoria en ámbitos como el cine, la moda y el deporte, como parte de su estrategia global. Un ejemplo de ello es el tenista serbio Novak Djokovic, quien viste la marca en todos sus partidos desde 2017.

Adrien Brody, nacido en Nueva York, es conocido internacionalmente por su carrera cinematográfica y ha sido ganador de dos premios Óscar a Mejor Actor Principal, una por su actuación en El Pianista, convirtiéndose en la persona más joven en ganar la categoría con sólo 29 años, y más recientemente en 2025 con The Brutalist.

Lacoste distribuye su línea de gafas a nivel global desde 2011 a través de Marchon Eyewear, filial de Vsp Vision. En enero de 2026 Vsp Vision adquirió la empresa italiana Marcolin y nombró a Nicola Zotta como presidente de óptica y director general tanto de Marchon Eyewear como de Marcolin, sustituyendo a Fabrizio Curci.

La empresa francesa pretende alcanzar los 4.000 millones de euros de facturación en 2026, frente a los 2.500 millones obtenidos en 2022. Para lograr este salto significativo de ventas, Lacoste ha apostado en el último año por categorías clave como el calzado, la moda femenina y los perfumes, este último segmento mediante la licencia de fragancias con el especialista Interparfums.