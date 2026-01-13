Dior amplía el efecto Jonathan Anderson con el fichaje del actor Josh O’Connor como embajador

Modaes

Dior suma un nuevo rostro a su elenco tras el nombramiento, el pasado año, de Jonathan Anderson como director creativo. La firma de moda de lujo francesa ha anunciado oficialmente el nombramiento del actor británico Josh O’Connor como figura de la marca, sumándose al cuerpo de estrellas que trabajan dando imagen a la empresa como parte de su estrategia para acercar la firma a las nuevas generaciones.

Anderson y O’Connor mantienen una estrecha amistad. Durante su etapa como director creativo de Loewe, concretamente en 2017, Anderson ya contó con O’Connor como embajador de la empresa en su primera línea masculina, haciendo posteriormente aparición en varias campañas más. Esta estrategia de embajadores no es exclusiva de Dior, últimamente otras marcas de lujo se han decantado por grandes figuras de la actualidad como táctica para atraer a una generación más joven.

En 2025, Dior nombró nuevo director creativo global de la maison, Jonathan Anderson como sustituto de Maria Grazia Chiuri. El diseñador irlandés se convirtió en la primera persona en encargarse de todas las líneas de la casa francesa desde Christian Dior. Este nombramiento puso fin a sus once años como director creativo en Loewe, también perteneciente al grupo LVMH.

Dior concluyó los nueve primeros meses de 2025 con una cifra de negocio de 58.090 millones de euros

Josh O’Connor es conocido por sus papeles en películas como Challengers o por su actuación como el joven Carlos en la serie The Crown, por la que ganó un Globo de Oro y un Premio Emmy. O’Connor destaca por su expresión singular, sensible y elegante, alineándose con el estilo de la empresa francesa.

El actor ha estado presente en los últimos desfiles de la marca, como la presentación Dior Summer 2026, donde fue visto con el director creativo Jonathan Anderson, y ha sido vestido habitualmente por la firma en sus últimas apariciones, en SNL y en el estreno de su última película Puñales por la espalda: De entre los muertos, consolidando una relación con la marca que se ha formalizado con el recién nombramiento.

El grupo LVMH, al que pertenecen la marca, concluyó los nueve primeros meses de 2025 con una cifra de negocio de 58.090 millones de euros, un 4% menos que en el mismo periodo del año anterior y un descenso orgánico del 2%, tras registrar en el tercer trimestre un avance del 1% impulsado por la mejora en Asia y el tirón de Sephora. La división de moda y marroquinería, limitó el retroceso hasta un 2% orgánico en el trimestre y alcanzó 27.611 millones de euros hasta septiembre.