American Eagle estabiliza sus ventas hasta el tercer trimestre, pero gana un 54% menos

Amerian Eagle mejora su evolución. La compañía estadounidense ha logrado mantener estables sus ventas hasta el tercer trimestre del año, a pesar de que el beneficio continúa a la baja. En concreto, la empresa ha alcanzado una facturación de 3.736 millones de dólares en el periodo terminado el pasado 1 de noviembre, lo que supone un 0,3% más que en el mismo periodo del año anterior. El beneficio se ha reducido un 53,8%, hasta 104 millones de dólares.

El margen bruto ha empeorado: se ha situado en el 36,8%, frente al 40% de los tres primeros trimestres del ejercicio anterior. Asimismo, el resultado operativo ha caído un 54,4%, hasta 130,5 millones de dólares.

Por marcas, la mejor evolución ha correspondido hasta el 1 de noviembre a Aerie, con un alza de la facturación del 4,3% (hasta 1.251 millones de dólares), mientras que American Eagle ha reducido sus ventas un 1,5% (hasta 2.348 millones).

La mejor evolución en el tercer trimestre del ejercicio ha permitido a la compañía estadounidense elevar sus previsiones para el cierre del año. Entre agosto y octubre, American Eagle incrementó un 5,7% sus ingresos en comparación con el mismo periodo de 2024. El aumento, impulsado por Aerie, ha supuesto alcanzar su máximo histórico en ingresos trimestrales, de 1.360 millones de dólares.

American Eagle ha mejorado sus previsiones para el conjunto del ejercicio y apunta a un resultado operativo de hasta 308 millones de dólares

Aerie registró un aumento a doble dígito en sus ventas en los últimos tres meses, alcanzando los 462 millones de euros, un alza del 12,6% respecto al mismo periodo del año anterior. En cambio, la marca American Eagle, el principal concepto del grupo, ha elevado sus ventas trimestrales un 2,6%, hasta 854 millones de dólares.

En el tercer trimestre, el beneficio neto se situó en 91,3 millones de dólares, un aumento del 14,2% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando registró 80 millones de dólares. La compañía ha situado el impacto trimestral de los aranceles impuestos por Estados Unidos a las importaciones en 20 millones de dólares.

Para el conjunto del ejercicio, la empresa ha mejorado sus previsiones y apunta ahora a un resultado operativo de entre 303 millones de dólares y 308 millones, frente a la horquilla anterior de entre 255 y 265 millones, y a una mejora de un dígito bajo en sus ventas totales.

American Eagle, que no ha conseguido esquivar los efectos arancelarios, espera que el coste aproximado de estos impuestos para el conjunto del ejercicio ascienda a 70 millones de dólares. De esta cantidad, 50 millones se reflejarán en las cuentas del último trimestre.

Por otro lado, Aerie ha elevado su red comercial en 14 puntos de venta en los tres primeros trimestres, hasta 329 establecimientos, mientras que American Eagle ha cerrado el periodo con 830 establecimientos. Junto a las 23 tiendas de Todd Snyder y las ocho de Unsubscribed, el grupo ha concluido el tercer trimestre con una red de 1.190 establecimientos.