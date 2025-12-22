Shein apuntala su logística en Europa: abre un ‘macroalmacén’ en Polonia

Modaes

Shein se reafirma en Europa. La compañía china ha llevado a cabo la apertura de un nuevo almacén logístico en Varsovia, que cuenta con 740.000 metros cuadrados de superficie y asciende hasta 5.000 el número de empleos generados en el país. “Varsovia, en particular, ha sido una base estratégica para nuestra logística europea desde 2022”, ha señalado a través de un comunicado Leonard Lin, presidente de Shein en la región Emea.

El nuevo hub logístico dispone de sistemas de recogida robóticos de última generación y líneas de clasificación automatizadas que permiten un flujo de trabajo más rápido, según ha señalado la compañía.

El almacén será un apoyo para las más de 170 pymes con los que colabora Shein en la región, en ámbitos de transporte, embalaje y servicios profesionales. “El nuevo centro logístico también apoyará a marcas y vendedores polacos y europeos en el marketplace”, ha defendido Shein.

Shein se instaló en los almacenes BHV Marais el pasado octubre, desatando una tormenta mediática y ciudadana

Coincidiendo con su despliegue físico europeo, iniciado en Francia, Shein consiguió salir airosa de la primera batalla en su guerra contra el Gobierno galo hace unos días, cuando el tribunal judicial de París rechazó la petición de la institución de suspender durante al menos tres meses la web de Shein.

En octubre de 2025, el anuncio de instalación de Shein en el corazón de los grandes almacenes BHV Marais desató una tormenta mediática y ciudadana. Su llegada ha funcionado como símbolo de una moda ultra fast fashion que choca con discurso francés de sobriedad, trazabilidad y justicia social.

En paralelo, la plataforma ha acumulado frentes regulatorios. En julio, Dgccrf anunció una sanción de 40 millones de euros por prácticas comerciales engañosas vinculadas a descuentos y alegaciones medioambientales.