Álvaro Moreno roza los 140 millones de facturación y gana 20 millones en plena expansión

Pilar Riaño

Álvaro Moreno, el nuevo fenómeno de la moda española. La compañía sevillana, especializada en moda masculina, acelera su desarrollo hasta rozar los 140 millones de euros de facturación, mientras dispara su beneficio hasta casi veinte millones de euros. La empresa proyecta mantener su crecimiento, al calor de nuevas aperturas tanto en España como en Europa.

A lo largo de los últimos años, la moda española ha comenzado a generar un número creciente de marcas de moda masculina con el casual y el retail en el centro de su negocio. A las clásicas Scalpers y El Ganso, en los últimos años han despuntado compañías como Silbon y, más recientemente, otras como Álvaro Moreno.

Según las cuentas de 2024 (ejercicio cerrado en febrero de 2025) de la sociedad Álvaro Moreno Retail, que acaban de ser depositadas en el Registro Mercantil, la cifra de negocio se situó en 137,43 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 16,92% respecto al año anterior.

El resultado de explotación de la sociedad se situó en 25,81 millones de euros, mientras el resultado neto fue de 19,24 millones de euros, lo que supuso un incremento del 79,14% respecto a los 10,74 millones de euros de doce meses antes. Con fondos propios de 52,19 millones de euros, la sociedad finalizó 2024 sin pasivo a largo plazo, mientras el pasivo a corto plazo se situó en 36,40 millones de euros.

Tal y como adelantó Modaes, el pasado febrero Álvaro Moreno creó la sociedad Álvaro Moreno Retail, a la que ha traspasado la totalidad de la actividad, según explica la compañía en el informe de gestión. Alvaro Moreno SLU, a través de la que operaba hasta ahora, ha pasado a funcionar como hólding.

La compañía, que comenzó su actividad como Vilymoda y transicionó a Álvaro Moreno en 2005 al pasar a manos de la segunda generación familiar, ha ampliado su actividad más allá del textil, distribuyendo actualmente ropa, calzado, complementos y perfumes.

A cierre de 2024, el 86,53% de sus ingresos correspondían a la categoría textil, con 118,92 millones de euros. Un 7,9%, en cambio, procedía de calzado y un 4,83%, de complementos. Los ingresos dedicados de perfumería eran todavía residuales.

Por canales, más del 80% del negocio de Álvaro Moreno corresponde a las tiendas propias, mientras el resto proceden del ecommerce. Actualmente, la compañía de moda masculina cuenta con una red de alrededor de ochenta establecimientos (incluyendo espacios en El Corte Inglés), habiendo desembarcado recientemente en ciudades como Barcelona.

Aunque mira a Europa como vía de crecimiento, la empresa obtiene el 99% de sus ingresos de España, con 137,17 millones de euros. En Portugal, la empresa obtiene unos ingresos de 210.000 euros.