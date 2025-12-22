Lacoste hace las Américas: abre en Medellín su primer ‘concept store’ de Latinoamérica

Triana Alonso

Lacoste suma un nuevo hito en su estrategia en el continente americano. Después de reforzar este año su presencia en Estados Unidos con un flagship de cerca de 1.000 metros cuadrados en el número 575 de la Quinta Avenida de Nueva York y con México como mercado ya asentado, donde opera con 45 ubicaciones retail, la marca francesa ha puesto en marcha en Medellín su primer concept store de Latinoamérica.

Ubicado en barrio Provenza, el espacio es el primer establecimiento bajo este concepto de Lacoste en la región y tercero a escala global, tras Le Marais parisino y Saint-Tropez. El formato se plantea como un escaparate ampliado de la propuesta de la marca, con una lectura más transversal del negocio.

La operación se ha articulado en alianza con BMG (Brand Management Group). Con sede en Panamá, el grupo opera como distribuidor de On, Crocs y Hoff en Latinoamérica y se ha convertido en socio local de Lacoste para acelerar su despliegue en Colombia.

“Diciembre ha sido un mes especial para Lacoste en Latinoamérica”, ha señalado Pedro Zannoni, consejero delegado de Lacoste en Latinoamérica, al hacer balance del cierre de año en la región. “Seguimos expandiéndonos con aperturas clave en distintos mercados”, ha añadido el ejecutivo, que situó Colombia como uno de los ejes de ese avance.

Lacoste pisa el acelerador en Colombia y Brasil

Además de haber subido la persiana del espacio insignia en Medellín, la marca francesa del cocodrilo acaba de sumar una nueva tienda en Barranquilla, la primera en la ciudad, en colaboración con sus socios locales.

Asimismo, Brasil ha completado el otro bloque de aperturas recientes, con nuevas tiendas en Iguatemi Esplanada (Sorocaba), Buriti Shopping Rio Verde (Goiânia) y Americana Shopping. “Hay mucho más por venir en 2026”, ha avanzado Zannoni sobre la hoja de ruta de expansión de la marca en la región.

El movimiento en Colombia llega tras el relevo en la cúpula anunciado en verano. Lacoste nombró a Éric Vallat nuevo consejero delegado, con incorporación efectiva 1 de septiembre, en sustitución de Thierry Guibert, al frente de la marca desde 2005.

Guibert mantuvo, no obstante, el control de la estructura corporativa. El directivo continúa como consejero delegado de MF Brands Group, matriz de Lacoste, y de Maus Frères Group, hólding suizo propietario.

En los últimos meses, Lacoste ha renovado cúpula y reforzado la ambición de crecimiento en Estados Unidos

Antes de incorporarse a Lacoste, Vallat fue consejero delegado de Rémy Cointreau. En su trayectoria figuran también responsabilidades en el universo del lujo, con etapa en Richemont, además de experiencias en Louis Vuitton en Europa y Dior Couture en Japón.ç

En paralelo al relevo directivo, la compañía ha colocado Estados Unidos en el centro de su hoja de ruta, con la apertura del flagship en la Quinta Avenida como uno de los hitos de visibilidad y construcción de marca en el mercado norteamericano, donde la firma busca acelerar crecimiento.

En España, Lacoste estancó ventas en el último ejercicio fiscal, pero disparó rentabilidad. La sociedad Lacoste Ibérica cerró 2024 con facturación de 95,6 millones de euros y elevó su resultado operativo un 49,2%, hasta 3,8 millones, mientras el beneficio cayó un 30%, hasta 2,95 millones, por un mayor pago de impuestos.

La filial opera en el país con una red de 90 puntos de venta y corners, además de una treintena de tiendas propias, de las que siete son outlets, y diez establecimientos en franquicia. Por canales, la compañía concentró alrededor de la mitad del negocio en tiendas y corners multimarca, con 40,3 millones de euros, seguida de concesiones, con 21,4 millones, tiendas propias, con 19,1 millones, y outlets, con 14,8 millones.

A escala global, la marca mantuvo el pulso del reposicionamiento. Guibert situó un crecimiento de 8% en 2024 y ventas cerca de 3.000 millones de euros, con un modelo cada vez más apoyado en venta directa, en torno al 70% del negocio, y un margen operativo alrededor del 15%.

Más allá de Lacoste, Guibert conserva el timón de MF Brands Group, que recientemente cedió The Kooples y mantiene en cartera a Gant, Aigle y Tecnifibre. El hólding reivindica un volumen de negocio de 3.700 millones de euros, con 2.400 tiendas y cerca de 12.000 empleados en el mundo.