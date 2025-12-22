Miura cierra la venta de The Visuality Corporation al equipo directivo de la empresa

Modaes

Los maniquíes de Zara, El Corte Inglés, Nike o Mango, cambian de dueño. Tras más de seis años buscando comprador, el fondo de capital riesgo Miura Partners ha sellado la venta de The Visuality Corporation (TVC), conocida entre las compañías del retail por sus maniquíes y escaparatismo. TVC será adquirida por su equipo directivo, apoyado por inversores externos.

La operación, cuyo valor no ha trascendido, podría estar valorada en menos de 50 millones de euros, un precio muy inferior a los más de 100 millones de euros que Miura llegó a pedir por la compañía en 2019, cuando trató de colocarla en el mercado por primera vez.

El equipo directivo se convierte, a través de esta transacción, en accionista mayoritario de la firma, que cuenta con el respaldo de un grupo de inversores privados. “El cambio de propiedad se acompaña de un acuerdo de refinanciación que ha permitido sanear la estructura financiera del grupo tras el impacto de la pandemia, lo que ofrece al nuevo equipo propietario una base sólida para avanzar en su ambicioso plan de negocio para los próximos años”, ha señalado The Visuality Corporation, através de un comunicado.

TVC anotó una facturación de 80 millones de euros en su último ejercicio fiscal

Cuando el fondo la compró en 2014, TVC registraba una cifra de negocio de 120 millones de euros, con un resultado bruto de explotación (ebitda) de alrededor de 14 millones de euros, impulsada por su presencia industrial en España, China, México y Estados Unidos. Sin embargo, actualmente, la compañía estaría facturando 80 millones de euros, con un ebitda de 9 millones de euros.

Tras el fracaso de colocarla en 2019, Miura recompró en 2021 la participación que había vendido al family office suizo Porterhouse, socio en la operación inicial, y se convirtió en accionista mayoritario. Fue entonces cuando intentó relanzar el grupo, pero el deterioro del consumo en el sector textil y la presión de costes industriales cortaron su rentabilidad.

The Visuality Corporation mantiene su sede central en Barcelona y continúa ofreciendo servicios de merchandising y escaparatismo, con maniquíes, expositores y mobiliario comercial para las grandes firmas de moda internacionales.