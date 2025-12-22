080 Barcelona Fashion se trasladará a Port Vell en abril de 2026 tras despedirse de Sant Pau

Modaes

080 Barcelona Fashion cambia de coordenadas. La plataforma impulsada por Generalitat de Cataluña celebrará próxima edición del 14 al 17 de abril de 2026 en Port Vell y Marina Vela, en la zona portuaria de Barcelona, con la voluntad de abrir una etapa más conectada a la ciudad y con mayor proyección internacional.

El movimiento implica decir adiós al Recinto Modernista de Sant Pau, uno de los escenarios más reconocibles del evento en los últimos años. La organización presenta el salto al frente marítimo como una forma de reforzar la imagen de Barcelona como escaparate creativo y, a la vez, como puerta de entrada exterior. El traslado se alinea con el Plan de Moda 2025-2030 impulsado por el consistorio, además de con los planes de competitividad del Ccam.

La antesala de este cambio fue la edición de octubre, celebrada del 14 al 17, que sirvió de despedida definitiva del recinto modernista y marcó un hito institucional. Por primera vez, el Ayuntamiento de Barcelona colaboró con el evento con una aportación de 150.000 euros.

080 Barcelona Fashion celebró la edición de octubre como fin de ciclo en Sant Pau

080 Barcelona Fashion había alargado más de lo previsto su vinculación con Sant Pau. El cambio de ubicación estaba previsto para la convocatoria pasada, pero finalmente se aplazó a primavera. “Estamos intentando que se alineen los astros y podamos ir a un espacio que dirá mucho de la moda catalana”, avanzó Moisés Rodríguez, director del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (Ccam), sin desvelar entonces el destino.

En un primer momento, se planteó que la participación municipal alcanzaría el 10% del presupuesto del evento, aunque en la última edición se concretó en 150.000 euros. Rodríguez reconoció que el margen para articular una colaboración más amplia fue limitado por falta de tiempo y apuntó a un incremento a partir de 2026. En la misma línea, la responsable del evento, Marta Coca, enmarcó el acuerdo como un trabajo a largo plazo para crecer no sólo en desfiles, sino también en actividades.

La edición reunió 24 diseñadores y marcas y programó 24 desfiles, además de la cuarta edición de 080 Reborn. El cartel incluyó Acceptance Letter, Acromatyx, Aleixandri Studio, Benavente, Carlota Barrera, Custo Barcelona, Doblas, Dominnico, Eikō Ai, Escorpion, Gau, Guillermina Baeza, Habey Club, Inma Linares, Juan VG, Lemāchet, Lola Casademunt by Maite, Moisés Nieto, Nathalie Chandler, Outsiders Division’, Reparto, Santamarta, Simorra, Zoe Oms y 080 Reborn.

Con el salto a Port Vell, la pasarela se propone ganar visibilidad urbana y ampliar perímetro, gracias a más presupuesto, más acciones compartidas con el Ayuntamiento, más marcas y un refuerzo del alcance internacional, según el planteamiento trasladado por la organización. La elección del frente marítimo funciona también como declaración de intenciones, presentando Barcelona como icono reconocible fuera, y el mar como telón de fondo de una plataforma que quiere proyectar la moda catalana “hacia el mundo” de la mano de la ciudad.