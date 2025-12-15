Experience Group crece un 60% en 2025 y enfila los 78 millones en 2026 con New Era y Columbia

P. Riaño

Experience Group supera la etapa New Balance y pone el turbo. La compañía española, especializada en la distribución de marcas internacionales, prevé cerrar el ejercicio 2025 con una facturación de 32 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 60%, y superar los 78 millones de euros en 2026, gracias al desarrollo de marcas como New Era y Columbia.

La empresa fundada por Nacho Puig y Juan Manuel Álvarez, que acaba de dar entrada al fondo Inveready en su capital, cerrará el presente ejercicio con una red de más de 60 puntos de venta activos tras haber realizado 37 nuevas aperturas. En 2026, la compañía continuará creciendo a través de la internacionalización, llevando la marca estadounidense New Era a nuevas ubicaciones en Europa.

Según han señalado fuentes de la empresa, el fondo de capital riesgo Inveready suscribió el pasado septiembre una operación de financiación de cinco millones de euros y se ha convertido en socio minoritario de la compañía, con menos del 7% del capital (el control de la empresa continúa en manos de Álvarez y Puig).

Inveready toma menos de un 7% del capital de Experience Group, que cerrará 2025 con una facturación de 32 millones de euros

Publicidad

Los recursos captados permitirán desarrollar el plan estratégico de Experience Group, basado en la expansión comercial, la eficiencia operativa, la transformación tecnológica y los contratos de exclusividad con marcas líderes en el sector. La empresa también basa su crecimiento en la integración omnicanal entre retail, wholesale y digital, la búsqueda de sinergias operativas entre las marcas gestionadas y un plan de expansión internacional que contempla su entrada en Francia, Italia y otros mercados europeos.

La compañía, concebida como una plataforma independiente especializada en la operación y desarrollo de marcas premium, destinará parte de la inversión a “la modernización tecnológica, incluyendo la mejora de sistemas internos, la ampliación de plataformas logísticas y la integración de soluciones avanzadas para maximizar la eficiencia operativa del grupo”.

Con un resultado bruto de explotación (ebitda) cercano al 18% de su facturación y una plantilla total de 450 trabajadores (incluyendo el personal de tienda), Experience Group basa su modelo en la combinación de estructuras corporativas eficientes con equipos expertos en retail y distribución. La empresa se posiciona como socio estratégico para marcas internacionales que buscan crecimiento en la Península Ibérica mediante acuerdos de exclusividad, gestión directa y construcción de marca en el punto de venta.

Tras la ruptura con New Balance, compañía con la que Experience Group mantiene un litigio judicial, la cartera de la empresa española está actualmente compuesta por New Era, que ha realizado 30 aperturas en un año en la Península Ibérica y que superará las 40 tiendas a comienzos de 2026, y Columbia Sportswear, que ha firmado con Experience Group la operación de su red retail en la Península Ibérica para los próximos cinco años.

Experience Group fue desde 2011 responsable de la expansión de New Balance en España. La compañía estadounidense de moda deportiva llegó a contar con 22 establecimientos en la Península Ibérica y 250 empleados. Cuando el acuerdo estaba a punto de cumplir diez años, New Balance rompió el contrato, lo que llevó a Experiencia Group a presentar una demanda contra su filial española (la sociedad Alfico).

La compañía ha recompuesto hasta ahora su actividad con New Era y Columbia Sportswear. La primera, popular por sus gorras de béisbol, abrió a finales de 2024 su primer local en Madrid, una tienda de 160 metros cuadrados en Gran Vía, y en abril de este año su primer establecimiento en Barcelona, en Portal del Ángel.

Desde entonces, New Era ha aumentado su red de tiendas propias en ciudades como Santander, Oviedo, Zaragoza, Valencia, Sevilla, Cádiz, Marbella, Málaga, Granada y Almería. También opera a través de 300 puntos de venta multimarca en el territorio nacional, en grandes superficies de distribución como Sprinter, El Corte Inglés, JD, Snipes y Foot Locker.

Columbia también ha acelerado su desarrollo en España con tiendas en Madrid y Barcelona. El establecimiento de Madrid abrió en octubre en Gran Vía de Madrid y en Rambla Catalunya, en Barcelona, en un local ocupado anteriormente precisamente por New Balance. La compañía también cuenta con seis outlets y una veintena de corners en El Corte Inglés.