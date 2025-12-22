Parfois mantiene su ritmo de expansión con la instalación de un nuevo ‘flagship’ en Atenas

Modaes

Parfois acelera en la recta final del año. La cadena portuguesa de complementos ha subido la persiana de un nuevo punto de venta en el corazón de Atenas. Ubicada en el número 30 de la calle Ermou, la principal arteria comercial de la capital griega, la nueva tienda cuenta con 235 metros cuadrados distribuidos en dos plantas.

La marca de moda ha llevado a cabo una expansión internacional durante este año. A principios de junio, Parfois instaló una tienda insignia de 220 metros cuadrados en el centro comercial Jockey Plaza, en Lima (Perú).

Un mes más tarde, la empresa portuguesa también llevó a cabo una nueva apertura en España con un nuevo establecimiento ubicado en el número 78 de Rambla Catalunya, una de las zonas comerciales más concurridas de Barcelona. Con una superficie de 170 metros cuadrados, la tienda se sumaba a la red de más de 20 locales de Parfois en la ciudad, además de los 347 puntos de venta en el país.

Parfois concluyó el ejercicio fiscal 2023 con un aumento en su red de retail y con el plan de alcanzar los mil millones de euros de facturación en los próximos años. La compañía atribuyó los resultados a su modelo de negocio omnicanal. Con presencia en más de 70 países y más de 1.050 tiendas a escala global, Parfois ha expandido su negocio con nuevos canales y a través de socios en Italia, Francia, Turquía, Arabia Saudí, México, Vietnam e Israel, con un total de 120 aperturas y renovaciones durante el ejercicio 2023.

Parfois dio sus primeros pasos en 1994 de la mano de Manuela Medeiros. La empresa tiene su sede central en Oporto, y desde 2021, está liderada por la española Susana Sánchez, ex Dayaday y Bimba y Lola.